أول تعليق من مجموعة السبع على الانتخابات الروسية في دونيستك ولوجانسك وزابوروجيا وخيرسون

أعلنت مجموعة السبع، اليوم الثلاثاء، إدانتها إجراء انتخابات روسية في 4 مناطق أوكرانية أعلنت موسكو ضمها.

وقالت مجموعة السبع، إن “الانتخابات التي أجرتها روسيا في مناطق أوكرانية لن تغير نهجنا ولن تؤثر على دعمنا لكييف”.

وفي وقت سابق، قال مسئول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن الاتحاد لا يعترف بنتائج الانتخابات في المناطق الجديدة في روسيا ويعد "بعواقب" لمنظمي هذه الانتخابات.

وأضاف بوريل في البيان له، أن الاتحاد الأوروبي لا ولن يعترف بإجراء هذه الانتخابات المزعومة أو بنتائجها، لافتا إلى أن القيادة السياسية الروسية والمشاركين في تنظيم الانتخابات سيواجهون عواقب هذه الأعمال غير القانونية.

وجرت الانتخابات في المناطق الروسية في الفترة من 8 إلى 10 سبتمبر، وكانت هذه هي المرة الأولى التي تشارك فيها المناطق المنضمة حديثا إلى روسيا وهي دونيستك ولوجانسك وزابوروجيا، وخيرسون.