انفجارات تهز زابوريجيا.. وسماع دوي صافرات الإنذار

أفادت وكالة الأنباء الأوكرانية الرسمية “أوكرينفورم”، اليوم الثلاثاء، بوقوع انفجار عنيفة في مدينة زابوريجيا التي تسيطر عليها كييف وسط دوي صافرات الإنذار.

وقالت أوكرينفورم: "سمع دوي انفجار في زابوريجيا.. من الساعة 16:44 في جزء من منطقة زابوريجيا التي تسيطر عليها كييف، صدرت تحذيرات من غارة جوية وسمع دوي صافرات الإنذار”.

وفي وقت سابق، اعتبرت روسيا إن أوكرانيا تقوم بتعريض الكثيرين للخطر عبر مهاجمتها منطقة حساسة كزابوريجيا، التي توجد بها المحطة النووية الأكبر في أوروبا.

ووفق ما ذكرت صحف روسية، فقد شنت أوكرانيا هجوما بطائرات مسيرة قرب محطة زابوريجيا النووية.

كما قالت روسيا إنها دمرت طائرتين بدون طيار أوكرانيتين بالقرب من الحدود في منطقة بيلجورود ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات.