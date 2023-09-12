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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ارتفاع عدد ضحايا زلزال المغرب إلى 5530 شخصا

زلزال المغرب
زلزال المغرب

أعلنت وزارة الداخلية المغربية، اليوم الثلاثاء، أن عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب المغرب يوم 8 سبتمبر بقوة 7 درجات على مقياس ريختر ارتفع ليصل إلى 5530 شخصا.

وقالت الداخلية المغربية في بيان لها عبر موقعها الإلكتروني: "ارتفع عدد ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد من 2862 إلى 2901، حيث تم تسجيل أكبر عدد من الوفيات في ولاية الحوز بعدد 1643 شخصا، وتواصل خدمات الطوارئ عمليات البحث والإنقاذ".

وبحسب المعهد الوطني الجيوفيزيائي المغربي، فإن مركز الزلزال كان في منطقة إجيل التابعة لإقليم الحوز، حيث ووقع الزلزال على عمق 8 كيلومترات، مما أدي إلى وقوع أضرارا جسيمة ومدمرة بالمنازل السكنية فضلا عن العديد من المرافق ذات الأهمية الثقافية والتاريخية التي تم تدمير بعضها.

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