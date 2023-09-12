سيرين عبد النور تستعرض أنوثتها بالأبيض والأسود في أحدث إطلالة

خطفت الفنانة سيرين عبد النور، أنظار متابعيها في أحدث إطلالة لها، والتي قامت بمشاركتها مع متابعيها عبر حسابها بموقع انستجرام، وظهرت بإطلالة جذابة بتقنية الابيض والاسود.

وتألقت النجمة اللبنانية، بفستان مثير باللون الأسود وبتصميم مكشوف من منطقة الصدر والظهر، وهو ما أعطاها إطلالة مميزة وجريئة.

طرحت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور أغنيتها الجديدة بعنوان "هزهزة"، والتي تشهد عودة سيرين عبد النور للغناء، من كلمات ملاك عادل وألحان محمد يحيى وتوزيع كينغ، وإخراج ايلي فهد، وإنتاج كرافت ميديا حمدي بدر.

سيرين عبد النور

وتعود سيرين بـ "هزهزة" المصنفة ضمن اللون الرومانسي المقسوم وذلك بعد فترة من الغياب تقترب من العامين عن عالم الأغنية.

وكان آخر أعمال الفنانة سيرين عبد النور مسلسل "العين بالعين" بطولة رامي عياش، طوني عيسى، يوسف حداد، تأليف سلام كسيري، إخراج رندة علم.

الجدير بالذكر أن آخر أعمال كرافت ميديا أغنية "سمع هس " من فيلم "البيت الروبي" غناء محمود العسيلي، وبطلى العمل: كريم عبد العزيز وكريم محمود عبد العزيز، وهى كلمات فليبينو، وتوزيع وألحان أحمد طارق يحيى، وإخراج بيتر ميمي، وأغنية "أوووه" لأحمد حلمي من مسرحية "ميمو" كلمات مصطفى حدوته، وألحان وتوزيع كولبيكس.