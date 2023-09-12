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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الإمارات: وصول فريق للبحث والإنقاذ إلى ليبيا لمواجهة آثار الفيضانات

ليبيا
ليبيا

أفادت وسائل إعلامية إماراتية، اليوم الثلاثاء، بوصول فريق دولة الإمارات للبحث والإنقاذ إلى ليبيا للمساعدة في مواجهة آثار الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة جراء العاصفة دانيال.

وقالت وسائل الإعلام الإماراتية، إن الفريق الإماراتي مكون من 34 فردًا مزودين بالآليات والمعدات اللازمة لأداء مهامهم.

على جانب آخر، أقلعت 3 طائرات عسكرية مصرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية إلى ليبيا تحمل مساعدات للأشقاء المتضررين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأعلن العقيد أركان حرب المتحدث العسكري بإسم القوات المسلحة عن وصول الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة اليوم إلى ليبيا على رأس وفد عسكرى مصرى.

وأوضح المتحدث العسكري أن رئيس الأركان والوفد المصري سيعمل على التنسيق لتقديم كافة أوجه الدعم اللوجيستى والإغاثة الإنسانية العاجلة بالتعاون مع الأجهزة والمؤسسات الليبية المختصة وفقاً لإحتياجاتها.

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