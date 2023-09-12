سليم سحاب: حلمي بكر أستاذنا.. وبليغ حمدي قيمة موسيقية كبيرة

أكد الموسيقار سليم سحاب، أن الموسيقار الراحل بليغ حمدي كان عبقري، وكان لدي حظ أن اقابله قبل وفاته، مشيرا إلى أنه كان قامة كبيرة في الموسيقى المصرية والعربية.

قال سليم سحاب، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن”، عبر فضائية “الحدث اليوم”، أن موسيقى “بليغ حمدي”، بها قدر كبير من الشخصية المصرية، معلقا “الموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب كان دائما يقول لو عايز تحب مصر بجد اسمع موسيقى بليغ حمدي”.

يقفوا بجواره ويساندوه

واختتم الموسيقار سليم سحاب، حديثه أنه أناشد المطربين الشباب الذين وقف الموسيقار حلمي بكر معهم أن يقفوا بجواره ويساندوه، معلقا “حلمي بكر أستاذنا”.