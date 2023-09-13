عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

كريم ابن مغاغة بالمنيا.. صوت ساحر في تلاوة القرآن الكريم والأناشيد الدينية|شاهد

الطالب كريم محمود
الطالب كريم محمود فتحي

صوت يضاهي عمالقة قراء القرآن الكريم والمبتهلين والمنشدين يدخل القلب عندما تسمعه ولا يفارق أذنك من حلاوته وعذوبته وكل من يسمعه يشيد به.. انه الطالب كريم محمود فتحي ابن مركز مغاغة شمال المنيا

يقول كريم محمود بالصف الأول الثانوي بمعهد مغاغة الأزهري الثانوي والذي يتميز بصوته العذب والجميل في قرأة القرآن الكريم والابتهالات الدينية إن موهبته بدأت في الظهور منذ سنوات ويقوم بتنميتها بالتدريب المستمر.

ويضيف:  يدرب نفسه ومع عدد من الاساتذة وقام بالاشتراك في العديد من المسابقات والندوات التي يتم تنظيمها سواء بالمنطقة الأزهريةأو  مكتبة مصر العامة او مسابقات مختلفة ليشدوا بالابتهالات الدينيه وقراءة القرآن الكريم بصوت جميل وعذب.

وأضاف " كريم محمود" قائلا انه متفوق في الدراسة كما أنه أتم حفظ القرآن الكريم كاملا منذ سنوات كما أنه يحفظ عدد كبير من الابتهالات ويقوم بتنظيم وقته من أجل مراجعة حفظه للقرآن كاملا كما يحرص على تطوير نفسه بالتدريب المستمر ودائم الاستماع إلى كبار قراء القرآن الكريم وكبار المنشدين والمبتهلين للتعلم منهم أمثال الشيخ طه الفشني والشيخ عبد الباسط عبد الصمد ومصطفى إسماعيل والنقشبندي وغيرهم من عمالقة القراء والمبتهلين. 

محافظ المنيا: رضا المواطن هدفنا

عمل المنيا تختتم برنامجا تدريبيا للفتيات على التفصيل والخياطة

ويتمنى كريم أن يحقق جميع أحلامه في المستقبل سواء على المستوى الدراسي وتلاوة القرآن الكريم والانشاد وان يكون من كبار المقرئين والمنشدين.

وأشاد كريم بدور المنطقة الأزهريه في ثقل موهبته والتدريب المستمر له من خلال السيد هشام الخطيب الذي يقوم بتدريبه بصحبة زملائه وتقديم الدعم لهم جميعا برعاية الدكتور احمد طلب مدير الإدارة المركزية لمنطقة المنيا الأزهرية وكذلك المشاركه في الأنشطة والندوات التي تنطمها مكتبة مصر العامة بالمنيا برئاسة الدكتورة أمل عليوة مدير المكتبه التي تقدم كافة الدعم للمواهب ورعايتهم.

وأشار  " كريم " أنه حصل علي العديد من الجوائز وشهادات التقدير فحصل علي المركز الأول في عدة مسابقات في حفظ وتلاوة القرآن الكريم  كما حصل على المركز الأول في معرض الكتاب وتم تكريمه من الدكتور احمد طلب مدير المنطقة الأزهرية فى حفظ القرآن الكريم.

كما حصل " كريم " علي العديد من الجوائز وشهادات التقدير فحصل علي المركز الأول في مسابقة فرسان القرآن الكريم بالصعيد وتم تكريمه من  محمد عبد السلام مدير شركة سند للانتاج الفني ودعم المواهب الشابة.

وقدم كريم محمود الشكر الي والده ووالدته وأشقائه الذين يقومون جميعا بدعمه والوقوف بجانبه من أجل تحقيق أحلامه.

الطالب كريم محمود أثناء التكريم
الطالب كريم محمود أثناء التكريم
الطالب كريم محمود أثناء التكريم
الطالب كريم محمود أثناء التكريم
الطالب كريم محمود أثناء التكريم
الطالب كريم محمود أثناء التكريم
الأناشيد الدينية الإبتهالات الدينية الشيخ عبد الباسط عبد الصمد الشيخ طه الفشني القراء والمبتهلين المواهب الشابة تلاوة القرآن الكريم صوته العذب مكتبة مصر العامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه دفعة واحدة|مفاجأة بأسعار الذهب وعيار 21 قبل قرار الحكومة المرتقب

الأمطار تضرب القاهرة خلال ساعات استعدوا| الأرصاد تفجر مفاجأة بعد العاصفة دانيال

بهذه المناسبة.. الخميس إجازة رسمية للقطاعين العام والخاص

مقدرش أقول للخطيب لأ.. فرج عامر يكشف تفاصيل بيع لاعبين للأهلي

رسميا .. الحكومة تعلن موعد إجازة المولد النبوي الشريف

"العاصفة دانيال" في طريقها إلى إسرائيل وتخوفات من حدوث فيضانات

عبء.. رضا عبد العال يفتح النار على نجم منتخب مصر

علامات الحسد والعين.. 18 علامة إذا وجدت إحداها فاعلم أنك محسود واتبع هذا العلاج

موضوعات متعلقة

شهيد لقمة العيش.. التفاصيل الكاملة لوفاة شاب منياوي في إعصار دانيال بليبيا

حملة مكبرة لرفع الإعلانات المخالفة والعشوائية من شوارع ديرمواس بالمنيا

محافظ المنيا: رضا المواطن هدفنا

حملات لصيانة أعمدة وكشافات الإنارة بمراكز المنيا

تحرير 182 محضرا خلال حملة للإشغالات بالأحياء والشوارع الرئيسية في المنيا

ضبط 49 مخالفة تموينية خلال حملات تفتيشية على الأسواق والمخابز بالمنيا

محافظ المنيا يستقبل وفد اللجنة التنفيذية لمبادرة "المشروعات الخضراء الذكية"

محافظ المنيا يبحث مع مؤسسة بنك الطعام المصرى سبل دعم صغار المزارعين

ترشيحاتنا

اللحظات الأولى للقاء المرتقب بين كيم جونج أون وبوتين| شاهد

قرية مصرية تفقد 74 من أبنائها في إعصار ليبيا| القصة الكاملة

ليبيا.. 40 جنديا في عداد المفقودين جراء السيول

رانيا يوسف: محدش له عندي حاجة.. وربيت بناتي على الحرية الشخصية |فيديو

حمم متوهجة تتدفق من بركان كيلويا في هاواي| شاهد

سقوط أمطار على هذه المناطق.. الأرصاد تزف بشرى بشأن حالة الطقس اليوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

1700 جنيه تراجعا| مفاجأة سارة في أسعار السكر.. وهذا ثمنه الآن بالأسواق وفي التموين

بملابس مُحتشمة.. الملكة رانيا تخطف الأنظار بإطلالة راقية في لندن |شاهد

نشرة المرأة و الصحة| ريا أبي راشد تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة.. 11 سببا وراء الإصابة بسرطان القولون

حمية غير متوقعة.. خبراء ملكيون يكشفون سر رشاقة أميرة ويلز كيت

فيديو

ميمي جمال لـ«صدى البلد» : أشرف زكي مابينمش لإرضاء كل الفنانين |فيديو

تكهنات إصابة عادل إمام بالزهايمر تلاحقه مجددا.. وشيرين تحسم الجدل «فيديوجراف»

القادم أسوأ.. تحذير من تكرار إعصار دانيال وسيناريو خطير يهدد منطقة البحر المتوسط «فيديوجراف»

مصر ترسل مساعدات إلى ليبيا تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي |فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ