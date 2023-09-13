كريم ابن مغاغة بالمنيا.. صوت ساحر في تلاوة القرآن الكريم والأناشيد الدينية|شاهد

صوت يضاهي عمالقة قراء القرآن الكريم والمبتهلين والمنشدين يدخل القلب عندما تسمعه ولا يفارق أذنك من حلاوته وعذوبته وكل من يسمعه يشيد به.. انه الطالب كريم محمود فتحي ابن مركز مغاغة شمال المنيا

يقول كريم محمود بالصف الأول الثانوي بمعهد مغاغة الأزهري الثانوي والذي يتميز بصوته العذب والجميل في قرأة القرآن الكريم والابتهالات الدينية إن موهبته بدأت في الظهور منذ سنوات ويقوم بتنميتها بالتدريب المستمر.

ويضيف: يدرب نفسه ومع عدد من الاساتذة وقام بالاشتراك في العديد من المسابقات والندوات التي يتم تنظيمها سواء بالمنطقة الأزهريةأو مكتبة مصر العامة او مسابقات مختلفة ليشدوا بالابتهالات الدينيه وقراءة القرآن الكريم بصوت جميل وعذب.

وأضاف " كريم محمود" قائلا انه متفوق في الدراسة كما أنه أتم حفظ القرآن الكريم كاملا منذ سنوات كما أنه يحفظ عدد كبير من الابتهالات ويقوم بتنظيم وقته من أجل مراجعة حفظه للقرآن كاملا كما يحرص على تطوير نفسه بالتدريب المستمر ودائم الاستماع إلى كبار قراء القرآن الكريم وكبار المنشدين والمبتهلين للتعلم منهم أمثال الشيخ طه الفشني والشيخ عبد الباسط عبد الصمد ومصطفى إسماعيل والنقشبندي وغيرهم من عمالقة القراء والمبتهلين.

ويتمنى كريم أن يحقق جميع أحلامه في المستقبل سواء على المستوى الدراسي وتلاوة القرآن الكريم والانشاد وان يكون من كبار المقرئين والمنشدين.

وأشاد كريم بدور المنطقة الأزهريه في ثقل موهبته والتدريب المستمر له من خلال السيد هشام الخطيب الذي يقوم بتدريبه بصحبة زملائه وتقديم الدعم لهم جميعا برعاية الدكتور احمد طلب مدير الإدارة المركزية لمنطقة المنيا الأزهرية وكذلك المشاركه في الأنشطة والندوات التي تنطمها مكتبة مصر العامة بالمنيا برئاسة الدكتورة أمل عليوة مدير المكتبه التي تقدم كافة الدعم للمواهب ورعايتهم.

وأشار " كريم " أنه حصل علي العديد من الجوائز وشهادات التقدير فحصل علي المركز الأول في عدة مسابقات في حفظ وتلاوة القرآن الكريم كما حصل على المركز الأول في معرض الكتاب وتم تكريمه من الدكتور احمد طلب مدير المنطقة الأزهرية فى حفظ القرآن الكريم.

كما حصل " كريم " علي العديد من الجوائز وشهادات التقدير فحصل علي المركز الأول في مسابقة فرسان القرآن الكريم بالصعيد وتم تكريمه من محمد عبد السلام مدير شركة سند للانتاج الفني ودعم المواهب الشابة.

وقدم كريم محمود الشكر الي والده ووالدته وأشقائه الذين يقومون جميعا بدعمه والوقوف بجانبه من أجل تحقيق أحلامه.

الطالب كريم محمود أثناء التكريم

الطالب كريم محمود أثناء التكريم