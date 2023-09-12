العاصفة دانيال.. محافظ مطروح: الأمور مستقرة وكل شيء عاد لطبيعته

كشف اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، عن تطورات حالة الطقس في المحافظة بعد دخول العاصفة دانيال الأراضي المصرية.

وقال شعيب في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة ببرنامج " 90 دقيقة " المذاع على قناة " المحور"، إن الأمور مستقرة في كافة أنحاء محافظة مطروح .

وأضاف:" محافظة مطروح شهدت خلال الأيام الماضية رياحا متوسطة الشدة وسقوط أمطار من خفيفة لـ متوسطة ".

وتابع المحافظ:" الأحوال الجوية عادت إلى طبيعتها في محافظة مطروح ".

وأكمل شعيب :" المحافظة استعدت بشكل كامل لاستقبال العاصفة دانيال وتم رفع درجة الاستعداد في الحماية المدنية وتوفيرمعدات شفط المياه للتدخل الفوري في حالة وجود أي ظرف طارئ".