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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هاني رمزي ورامي رضوان.. نجوم الفن والإعلام في عزاء والدة تامر أمين

جنازة والدة تامر
جنازة والدة تامر أمين

يقام اليوم عزاء والدة الإعلامي تامر أمين، في مسجد الشرطة بشارع صلاح سالم، عقب صلاة المغرب، وسط حضور عدد كبير من الإعلاميين والفنانين منهم مصطفى بكري، رامي رضوان، عمرو الليثي، تامر عبد المنعم، هاني رمزي وغيرهم. 

لمشاهدة فيديو لايف من العزاء من هنا

وفاة والدة الإعلامي تامر أمين

ودع الإعلامي تامر أمين، والدته، حاملاً النعش بدموع حارة على فراقها، عقب أداء صلاة الجنازة عليها.

 

ورصدت عدسة “صدى البلد”، لحظات محزنة من مسجد السلام بمدينة نصر، في أثناء تشييع جثمان والدة تامر أمين لمثواها الأخير.  

وحرص على التواجد عدد كبير من الأهل والإعلاميين وكان الإعلامي محمد الباز أول الحضور، لأداء صلاة الجنازة.

وقدم الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، التعزية للإعلامي تامر أمين في وفاة والدته.

وكتب الإعلامي أحمد الطاهري، عبر صفحته الشخصية على “فيس بوك”،: "خالص العزاء للزميل والصديق تامر أمين فى وفاة المغفور لها والدته".

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