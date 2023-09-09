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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

موعد ومكان عزاء والدة الإعلامي تامر أمين

تامر امين
تامر امين

كشفت عائلة الإعلامي تامر أمين، عن موعد عزاء والدته، وذلك بعد أن وافتها المنية، مساء أمس الجمعة.

ويقام العزاء، يوم الثلاثاء المقبل، في مسجد الشرطة بشارع صلاح سالم، عقب صلاة المغرب.

وفاة والدة الإعلامي تامر أمين

ودع الإعلامي تامر أمين، والدته، حاملاً النعش بدموع حارة على فراقها، عقب أداء صلاة الجنازة عليها اليوم.

ورصدت عدسة “صدى البلد”، لحظات محزنة من مسجد السلام بمدينة نصر، في أثناء تشييع جثمان والدة تامر أمين لمثواها الأخير.  

وحرص على التواجد عدد كبير من الأهل والإعلاميين وكان الإعلامي محمد الباز أول الحضور، لأداء صلاة الجنازة.

وقدم الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، التعزية للإعلامي تامر أمين في وفاة والدته.

وكتب الإعلامي أحمد الطاهري، عبر صفحته الشخصية على “فيس بوك”،: "خالص العزاء للزميل والصديق تامر أمين فى وفاة المغفور لها والدته".

صلاة الجنازة
وقررت الأسرة إقامة صلاة الجنازة على الراحلة حرم الإعلامي الكبير أمين بسيوني، اليوم السبت، بعد صلاة الظهر من مسجد السلام مدينة نصر.

تامر امين وفاة والده تامر أمين

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