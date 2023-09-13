لو بطيء وبيفصل.. إزاي تسرع الـWi-Fi بتاعك

يعاني الكثير من الأشخاص من بطء شبكة Wi-Fi في منازلهم أو مكاتبهم، مما يتسبب في العديد من المشاكل، مثل صعوبة تحميل الملفات أو مشاهدة مقاطع الفيديو أو اللعب عبر الإنترنت.

هناك العديد من الأسباب التي تؤدي إلى بطء شبكة Wi-Fi، منها:

سرعة الإنترنت المنخفضة: إذا كنت مشتركًا في خطة إنترنت ذات سرعة منخفضة، فلن تتمكن من الحصول على سرعة Wi-Fi عالية.

موقع الراوتر: إذا كان الراوتر بعيدًا عنك أو يقع خلف الحواجز، فقد لا تحصل على إشارة قوية.

عدد الأجهزة المتصلة بالشبكة: كلما زاد عدد الأجهزة المتصلة بالشبكة، احتاجت إلى مشاركة عرض النطاق الترددي، مما قد يؤدي إلى إبطاء الشبكة.

وجود تداخل من الشبكات اللاسلكية الأخرى: إذا كانت هناك شبكات Wi-Fi أخرى في الجوار، فقد تتداخل مع شبكتك، مما قد يؤدي إلى إبطاءها.

وهناك العديد من الطرق التي يمكنك من خلالها تسريع شبكة Wi-Fi الخاصة بك، منها:

تحقق من سرعة الإنترنت: أول شيء يجب عليك فعله هو التحقق من سرعة الإنترنت المتعاقد عليها مع مزود خدمة الإنترنت (ISP). إذا كانت السرعة المتعاقد عليها أقل من سرعة Wi-Fi التي تتوقعها، فقد تحتاج إلى الترقية إلى خطة إنترنت أسرع.

أول شيء يجب عليك فعله هو التحقق من سرعة الإنترنت المتعاقد عليها مع مزود خدمة الإنترنت (ISP). إذا كانت السرعة المتعاقد عليها أقل من سرعة Wi-Fi التي تتوقعها، فقد تحتاج إلى الترقية إلى خطة إنترنت أسرع. أعد تشغيل الراوتر: قد يبدو الأمر بسيطًا، لكنه يمكن أن يحل العديد من المشكلات، بما في ذلك بطء Wi-Fi.

قد يبدو الأمر بسيطًا، لكنه يمكن أن يحل العديد من المشكلات، بما في ذلك بطء Wi-Fi. غيّر مكان الراوتر: ضع الراوتر في مكان مركزي في منزلك أو مكتبك، بعيدًا عن الحواجز، مثل الجدران والأثاث.

ضع الراوتر في مكان مركزي في منزلك أو مكتبك، بعيدًا عن الحواجز، مثل الجدران والأثاث. عدل هوائيات الراوتر: يمكن أن يساعد تعديل هوائيات الراوتر في تحسين قوة الإشارة.

يمكن أن يساعد تعديل هوائيات الراوتر في تحسين قوة الإشارة. قم بإزالة الأجهزة غير الضرورية: إذا كنت لا تستخدم جهازًا معينًا، فافصله عن شبكة Wi-Fi. سيساعد ذلك في تحرير عرض النطاق الترددي للأجهزة التي تستخدمها.

إذا كنت لا تستخدم جهازًا معينًا، فافصله عن شبكة Wi-Fi. سيساعد ذلك في تحرير عرض النطاق الترددي للأجهزة التي تستخدمها. قم بتحديث نظام الراوتر: تصدر الشركات المصنعة تحديثات البرامج بشكل متكرر لإصلاح الأخطاء وتحسين أداء الراوتر.

تصدر الشركات المصنعة تحديثات البرامج بشكل متكرر لإصلاح الأخطاء وتحسين أداء الراوتر. استخدم موسّع الشبكة: إذا كان الراوتر بعيدًا عنك أو يقع خلف الحواجز، فقد تحتاج إلى استخدام موسّع شبكة. سيساعد موسّع الشبكة في توسيع نطاق تغطية شبكة Wi-Fi.

إذا كان الراوتر بعيدًا عنك أو يقع خلف الحواجز، فقد تحتاج إلى استخدام موسّع شبكة. سيساعد موسّع الشبكة في توسيع نطاق تغطية شبكة Wi-Fi.

فيما يلي بعض النصائح الإضافية لتحسين أداء شبكة Wi-Fi الخاصة بك:

استخدم تقنية Wi-Fi الحديثة: إذا كان راوترك قديمًا، فقد لا يدعم تقنيات Wi-Fi الحديثة، مثل Wi-Fi 6. الترقية إلى راوتر يدعم Wi-Fi 6 يمكن أن يوفر لك أداءً أفضل.

إذا كان راوترك قديمًا، فقد لا يدعم تقنيات Wi-Fi الحديثة، مثل Wi-Fi 6. الترقية إلى راوتر يدعم Wi-Fi 6 يمكن أن يوفر لك أداءً أفضل. استخدم كلمة مرور قوية: استخدم كلمة مرور قوية ومميزة لشبكة Wi-Fi الخاصة بك. سيساعد ذلك في حماية شبكتك من المتسللين.

استخدم كلمة مرور قوية ومميزة لشبكة Wi-Fi الخاصة بك. سيساعد ذلك في حماية شبكتك من المتسللين. قم بتعطيل ميزة WPS: ميزة WPS هي طريقة سهلة لتوصيل الأجهزة بشبكة Wi-Fi، ولكنها يمكن أن تكون أيضًا عرضة للاختراق. قم بتعطيل ميزة WPS إذا كنت لا تستخدمها.

باتباع هذه النصائح، يمكنك تسريع شبكة Wi-Fi الخاصة بك وتحسين تجربة الإنترنت الخاصة بك.