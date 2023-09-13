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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رغم جدول أعمال «كيم» المزدحم.. بوتين يلتقي زعيم كوريا الشمالية

بوتين وزعيم كوريا
بوتين وزعيم كوريا الشمالية

التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، اليوم الأربعاء، في قاعدة مطار فوستوتشني الفضائية الواقعة في مقاطعة ِآمور الروسية.

ووصل بوتين إلى قاعدة فوستوشني الفضائية في فلاديفستوك شرقي البلاد اليوم الأربعاء تحضيرا للقاء الزعيم الكوري كيم جونج أون.

كما وصل كيم جونج أون بالقطار إلى محطة السكة الحديد في قاعدة فوستوشني الفضائية.

والتقى بوتين بكيم وأقيم حفل الترحيب عند المدخل الرئيسي لمبنى تجميع واختبار مركبات الإطلاق.

وشكر كيم جونج أون بوتين على دعوته لزيارة روسيا "على الرغم من جدول أعماله المزدحم".

الرئيس الروسى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الزعيم الكوري كيم جونج أون الزعيم الكوري

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