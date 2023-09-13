طريقة عمل البصارة المصري

البصارة من الأكلات الاقتصادية التي يعشق الكثير من الأشخاص تناولها نظرا لمذاقها الشهي وغير التقليدي والمختلف عن الأكلات الشعبية الأخرى.

قدمت الشيف سماح، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، طريقة عمل البصارة فيما يلي:



المقادير لعمل البصارة المصرية للشيف سماح



1 كوب فول، مدشوش اي مقشر ومفصول أنصاف

1 بصلة وسط، مفرومة

2 فص ثوم، مفروم

حزمة بقدونس مفروم

حزمة شبث، مفروم

حزمة كزبرة طازجة، مفروم

ربع ملعقة صغيره ملح

ربع ملعقة صغيره كمون

ربع ملعقة صغيره فلفل أسود

ربع ملعقة صغيره نعناع يابس (ناشف)

2 ملعقة كبيرة زيت ذرة

2 بصلة، محمرة للوجه

#للتقلية.

2 فص ثوم

1/2 معلقة كزبرة ناشفة وناعمة



طريقة عمل البصارة للشيف سماح



في قدر على النار، يوضع الزيت، البصل يحمر ويترك جانبا يشقر البصل ، يضاف 3 كوب من الماء ثم يضاف الفول، البقدونس، الشبت، الكزبرة، الملح، الفلفل، الكمون والنعناع ويحرك جيداُ ويترك على النار لمدة ساعة ليستوي.



بعد استواء المقادير على النار، توضع في الخلاط الكهربائي وتخلط جيداً.

فى حله على النار هنضيف فصين ثوم مفرومين ونصف معلقة كزبرة مطحونة وهنعمل تقلية للبصارة اول ما يحمر الثوم هنضيف البصارة ونقلب

يوضع الخليط على النار قليلاً إلى أن تغلي مع التقليب المستمر.

تسكب البصارة في أطباق وتزيين البصل على الوجه والنعناع الطازج للتزين