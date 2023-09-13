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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

جهاز بيجيب إجوان.. تعليق ساخر من نبيل الحلفاوي على صفقة الأهلي الجديدة

صدى البلد

شارك الفنان نبيل الحلفاوي، منشوراً عبر حسابه الشخصي على منصة أكس، تويتر سابقاً.  

وكتب: "‏أنا كل ما اتخيل الأهلاوية وهمه بيتفرجوا على موديست ومترقبين.. بضحك. ‏حاسس إنهم بعد الصبر ده كله مش هيعتبروه مجرد لاعب.. لأ.. ‏دول هيتعاملوا معاه على أنه جهاز من اللي جايبهم كولر.. اللي هو بيجيب اجوان". 

أعلن النادي الأهلي، ضم أنتوني موديست مهاجم بوروسيا دورتموند السابق، إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لمدة موسمين قادمين لينتهي عقده في 2024 مع وجود عام إضافي.


وكتب موديست عبر حسابه علي انستجرام "أنا مبارك وممتن، متحمس ومتحمس لتكريم تحالفنا وارتداء قميص نادي القرن بقوة وشجاعة @alahly فخور باكتشاف ثقافتك بكل تواضع واحترام، والتي أنا متأكد من أنها ستثريني رياضيًا وإنسانيًا وروحيًا. صدقوني في اعتزازي بتطوير نفسي في القارة الأفريقية.

 

 

وتابع "أول عقد احترافي لي وهدفي بدأ برمز النسر @ogcnice 🦅. الخبرة التي خزنتها في 16 سنة تأخذني إلى الأرض المصرية، في نادي القرن الأعظم @alahly برمز النسر 🦅 قصتنا تبدأ معًا والآن.

واختتم "شكرا لكل جماهير الأهلي على الترحيب الحار الذي قدمته لي، لا أستطيع الانتظار للعب معك! سأفعل كل ما بوسعي لإعادته إليك. إلى مدربي الجديد الذي عرف كيف يقنعني ويؤمن بي وبالطاقم والأشخاص من كل جزء من النادي. إنني أتطلع إلى الاجتماع والتعلم والتواصل مع زملائي في الفريق.

 

 

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