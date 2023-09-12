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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مهاجم الأهلى الجديد موديست يفجر مفاجأة بشأن مباراة السوبر الأفريقي.. تفاصيل

موديست
موديست

أعلن أحمد حسن لاعب منتخب مصر السابق عن رغبة مهاجم الأهلي الجديد الفرنسي أنتوني موديست في المشاركه بمباراة السوبر الإفريقي كما أكد أنه جاهز فنيا وبدنيا .

وكتب أحمد حسن، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "مصدر بالأهلي: موديست أبلغ الإدارة برغبته في المشاركة في مباراة السوبر الإفريقي وأكد أنه جاهز فنيا وبدنيا".

وأعلن النادي الأهلي، أمس الإثنين، تعاقده مع أنتوني موديست للانضمام إلى الفريق الأول لكرة القدم لمدة عام قابل للتجديد لموسم إضافي آخر، وفقًا للشروط التي تم الاتفاق عليها.

وقام أمير توفيق مدير التعاقدات والقائم بأعمال المدير التنفيذي لشركة الأهلي لكرة القدم، بإنهاء جميع الإجراءات التعاقدية.

ولعب موديست لأندية نيس وأنجيه وجيروندان بوردو وبلاكبيرن روفرز وباستيا وهوفنهايم وكولن وتيانجين تيانهاي بينما كان بوروسيا دورتموند آخر محطاته.

أرقام موديست

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