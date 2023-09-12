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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شاهد.. أول تعليق من موديست بعد انضمامه لـ الأهلي رسميا

موديست
موديست

أعلن النادي الأهلي، ضم أنتوني موديست مهاجم بوروسيا دورتموند السابق، إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لمدة موسمين قادمين لينتهي عقده في 2024 مع وجود عام إضافي.


وكتب موديست عبر حسابه علي انستجرام "أنا مبارك وممتن، متحمس ومتحمس لتكريم تحالفنا وارتداء قميص نادي القرن بقوة وشجاعة @alahly فخور باكتشاف ثقافتك بكل تواضع واحترام، والتي أنا متأكد من أنها ستثريني رياضيًا وإنسانيًا وروحيًا. صدقوني في اعتزازي بتطوير نفسي في القارة الأفريقية.

وتابع "أول عقد احترافي لي وهدفي بدأ برمز النسر @ogcnice 🦅. الخبرة التي خزنتها في 16 سنة تأخذني إلى الأرض المصرية، في نادي القرن الأعظم @alahly برمز النسر 🦅 قصتنا تبدأ معًا والآن.

واختتم "شكرا لكل جماهير الاهلي على الترحيب الحار الذي قدمته لي، لا أستطيع الانتظار للعب معك! سأفعل كل ما بوسعي لإعادته إليك. إلى مدربي الجديد الذي عرف كيف يقنعني ويؤمن بي وبالطاقم والأشخاص من كل جزء من النادي. إنني أتطلع إلى الاجتماع والتعلم والتواصل مع زملائي في الفريق.


وأعلن النادي الأهلي، أمس الإثنين، تعاقده مع أنتوني موديست للانضمام إلى الفريق الأول لكرة القدم لمدة عام قابل للتجديد لموسم إضافي آخر، وفقًا للشروط التي تم الاتفاق عليها.

وقام أمير توفيق مدير التعاقدات والقائم بأعمال المدير التنفيذي لشركة الأهلي لكرة القدم، بإنهاء كافة الإجراءات التعاقدية.

ولعب موديست لأندية نيس وأنجيه وجيروندان بوردو وبلاكبيرن روفرز وباستيا وهوفنهايم وكولن وتيانجين تيانهاي بينما كان بوروسيا دورتموند آخر محطاته.

 

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