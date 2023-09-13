عناية فائقة.. الأمن الكوري الشمالي يفحص مقعد كيم قبيل اجتماعه مع بوتين| شاهد

التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، اليوم الأربعاء، في قاعدة مطار فوستوتشني الفضائية، الواقعة في مقاطعة آمور الروسية.

وقبيل الاجتماع الثنائي بين كيم وبوتين، تداولت وسائل الإعلام الروسية فيديو للأمن الكوري الشمالي وهم يفحصون مقعد الذي سيجلس عليه “كيم” بعناية ودقة فائقة.

وبعد انتهاء اللقاء، قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونج أون أظهر اهتماما كبيرا بتكنولوجياالصواريخ. مضيفا، أن موسكو ستساعد بيونج يانج في بناء الأقمار الصناعية.

فيما أكد الكرملين، اليوم الأربعاء، أن روسيا وكوريا الشمالية تتعاونان في المجالات "الحساسة" التي لا ينبغي الإعلان عنها.

وقد وصل كيم جونج أون إلي صباح أمس الثلاثاء مستقلا قطاره المدرع الخاص في أول زيارة خارجية له منذ تفشي فيروس كورونا في البلاد.