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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لفطور شهي.. طريقة عمل شطائر الأومليت بالجبن المشوي

طريقة عمل شطائر الأومليت
طريقة عمل شطائر الأومليت بالجبن المشوي  

تعتبر طريقة عمل شطائر الأومليت بالجبن المشوي، من الوصفات التي تتمتع بمذاق لذيذ، والتي يمكن تحضيرها على الفطور، وهي من الوصفات التي ستنال إعجاب الأطفال والكبار.

 

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وقدم الشيف سنان بطرس، طريقة عمل شطائر الأومليت بالجبن المشوي، وهي من الأكلات الإيطالية الشهيرة، والتي يمكن تحضيرها على الفطور في أقل من 15 دقيقة، وتكفي هذه المقادير لعمل ساندويتش واحد، وإليكم الوصفة بالتفصيل..

 

طريقة عمل شطائر الأومليت بالجبن المشوي

 

طريقة عمل شطائر الأومليت بالجبن المشوي

 

مقادير طريقة عمل شطائر الأومليت بالجبن المشوي :

3 بيض، مخفوق

¼ كوب فلفل أحمر مفرومة

¼ كوب جبن تشيدر، مبشور

⅛ كوب بصل أخضر

¼ كوب سبانخ، مفروم

½ ملعقة صغيرة ملح

½ ملعقة صغيرة فلفل

2 شرائح خبز العجين الحامض

2 ملعقة كبيرة زبدة

 

طريقة عمل شطائر الأومليت بالجبن المشوي :

_ في وعاء خلط، يضاف البيض المخفوق، الفلفل، الجبن، البصل الأخضر، السبانخ، الملح والفلفل. ويخلط المزيج حتى يتجانس.

_ تقطع شرائح الخبز من المنتصف، بحيث لا يبقى سوى الأطراف.

_ نسخن الزبدة في مقلاة كبيرة غير لاصقة، ونضع شرائح الخبز في المقلاة ونقوم بحشو منتصف كل قطعة بمزيج البيض.

_ نقوم بطهي حوالي 3 دقائق ثم نقلبها على وجهها، ونطهو الوجه الآخر لمدة 3 دقائق إضافية.

_ تضاف الجبن إلى شريحة واحدة من الخبز، ثم نغطي الجبن بالشريحة الأخرى، ونغطي المقلاة بغطائها حتى يذوب الجبن.
_ نرفع شطائر الأومليت بالجبن المشوي عن النار ونقدمها.

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