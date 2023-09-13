مصرع شخص و إصابة 2 آخرين في انقلاب سيارة بأسيوط

لقي شخص مصرعه، وأصيب شخصان، في حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق قرية بني رافع الزراعي التابع لمركز منفلوط بمحافظة أسيوط.



تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد إنقلاب سيارة على طريق مركز منفلوط الزراعي ووجود حالة وفاة ومصابين.



انتقل إلى موقع الحادث ضباط القسم والإسعاف وتبين من المعاينة انقلاب سيارة ملاكي رقم " 1432 ي ف ر" بمدخل قرية بني رافع، وأسفر الحادث عن وفاة "ناصر.ف.ت" 60 عامًا، وإصابة "يوسف.ا.ج" 50 عامًا، و"عاصم.ج.س" 20 عامًا.



تم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى منفلوط المركزي ولا توجد اعاقه بالطريق.وجارى تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة.