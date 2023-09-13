بدون أدوية.. طرق فعالة لعلاج الإنفلونزا عند الرضع

يحتاج علاج الانفلونزا عند الرضع لبعض الصبر، وذلك لأنه لا يفضل علاج الانفلزنزا عند الرضع، إلا تحت إشراف الطبيب، ويمكن بالعلاجات المنزلية أن تتحسن أغلب حالات الانفلونزا للاطفال دون علاج؛ خلال أسبوع إلى 10 أيام عادةً.

علاج الانفلونزا عند الرضع

وفي أغلب الأحيان، يمكنكِ علاج الانفلونزا عند الرضع في المنزل. ولتوفير أقصى راحة ممكنة لرضيعك، لذا سنقوم بتوضيح طرق طبيعية لعلاج الانفلونزا عند الرضع، وتشمل ما يلي :

_ إعطاء الرضيع الكثير من السوائل؛ حيث أن السوائل مهمة لتجنُّب الجفاف. واللبن الصناعي أو لبن الثدي هما الخيار الأفضل.

_ تشجيع الرضيع على تناوُل كمية السوائل المعتادة؛ فالسوائل الزائدة ليست ضرورية، وإذا كنتِ تُرضِعين طفلكِ رضاعة طبيعية، فلا تتوقفي عنها، حيث يوفر لبن الأم حماية إضافية من الميكروبات المسبِّبة لنزلة البرد.

علاج الانفلونزا عند الرضع

_ شفاط المخاط من أنف الطفل؛ حيث أن جعل أنف طفلك نظيفة باستخدام الحقنة المطاطية شفاط الأنف.

_ استخدام قطرات محلول ملحي للأنف، وقد يُوصي طبيب الاطفال باستخدام قطرة محلول ملحي لترطيب الممرات الأنفية وتخفيف مخاط الأنف السميك لدى رضيعكِ. ويجب البحث عن هذه القطرة المتاحة دون وصفة طبية في أقرب صيدلية في منطقتكِ، ويتم وضع قطرات المحلول الملحي للأنف، والانتظار فترة قصيرة، ثم نستخدم شفاط الأنف لسحب المخاط.