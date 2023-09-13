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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا| آبل تعلن رسميا عن ساعة ‌Apple Watch Ultra‌ 2 وسلسلة iPhone 15

اخبار التكنولوجيا
اخبار التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
 

النقر المزدوج والتحكم بيد واحدة.. ميزة ثورية في Apple Watch Series 9

بعد إعلان آبل رسميا عن Apple Watch Series 9، في حدث Wonderlust على مسرح ستيف جوبز في آبل بارك قامت الشركة الأمريكية بتسليط الضوء على ميزة جديدة تقدمها لأول مرة قالت إنها ستغير شكل التعامل مع الساعات الذكية لأنها خاصية ثورية.

 

أسرع 30% من الجيل الأول.. آبل تعلن رسميا عن ساعة ‌Apple Watch Ultra‌ 2

أعلنت شركة آبل اليوم عن الجيل الثاني الجديد كليا من ساعاتها الذكية Apple Watch Ultra، في حدث حدث Wonderlust على مسرح ستيف جوبز في آبل بارك، وتتميز بوجود معالج S9 وشريحة Ultra-Wideband من الجيل الثاني.

 

آبل تستبدل الإكسسوارات الجلد في Apple Watch الجديدة بمواد صديقة للبيئة

أعلنت شركة Apple خلال حدث حدث Wonderlust على مسرح ستيف جوبز في آبل بارك، والإعلان رسميا عن الجيل الجديد من ساعاتها ‌Apple Watch Ultra‌ 2 و Apple Watch Series 9 عن نسيج تستخدمه بدلا من الإكسسوارات  الجلدية، وهو صديق للبيئة.

 

إطارات قماش ناعمة.. تغيير جذري في ساعات آبل الجديدة Series 9 و Ultra 2

كشفت شركة Apple أبل الأمريكية رسميا عن ساعاتها الذكية الأساسية Apple Watch Series 9 وكذلك Apple Watch Ultra 2 المطورة ، وذلك ضمن مؤتمرها السنوي المخصص لإطلاق هواتف آيفون الجديدة iPhone 15، والذي يأتي هذا العام تحت اسم "Wonderlust".  

 

يبدأ من 799 دولارا.. آبل تكشف رسميا عن iPhone 15

أعلنت شركة "آبل" للتو عن سلسلة هواتفها الرائدة iPhone 15 و15 Plus، والخبر الأهم هو أنها تأتي بمنفذ USB-C المستخدم على نطاق واسع بدلا من منفذ لايتنينج Lightning الخاص بالشركة.

 

بسعر يبدأ من 1199 دولارا.. رسميا آبل تكشف عن iPhone 15 Pro Max

كشفت شركة آبل Apple الأمريكية الرائدة  عن جيل iPhone 15 اليوم الثلاثاء في حدث كبير وإليك كل ما تريد أن تعرفه عن إصدارات iPhone 15 Pro وiPhone 15 Pro Max.

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