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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بوتين يعرض على كيم سيارة رئاسية من طراز ليموزين

بوتين وكيم
بوتين وكيم

استعرض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمام الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون ، سيارة ليموزين رئاسية من صنع شركة صناعة السيارات الفاخرة الروسية أوروس أثناء زيارته لقاعدة فوستوشني الفضائية اليوم الأربعاء، وفق ما ذكرت وسائل إعلام روسية.

وقال بوتين لكيم: "السيارة تسمى أوروس، وهذا ما بدأنا إنتاجه في روسيا"، وفقًا لمقطع فيديو نشرته قناة روسيا 1 الإخبارية الرسمية وقناة زفيزدا التلفزيونية الروسية.

وتأسست شركة أوروس موتورز عام 2018، في الأصل لإنتاج السيارات الرسمية للدولة في روسيا، بحسب وسائل إعلام روسية.

وبحسب الموقع الإلكتروني للشركة، فإن سيارة أوروس سينات ليموزين هي السيارة الرئاسية الرسمية وتوفر "حماية  هائلة للقادة".

ومن غير المؤكد  وقت عرض السيارة على كيم ، قبل أو بعد المحادثات مع بوتين.

كما أعطى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الزعيم الكوري الشمالي فرصة لمشاهدة سيارة ليموزين كاديلاك الرئاسية الملقبة بـ "الوحش" خلال محادثاتهما في سنغافورة عام 2018.

وخلال كلمته الافتتاحية بعد وصول كيم، قال بوتين للزعيم الكوري الشمالي: "نحن، بالطبع، بحاجة إلى التحدث عن قضايا التعاون الاقتصادي، والقضايا ذات الطبيعة الإنسانية، والوضع في المنطقة"، وفقًا لبيان الكرملين.

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