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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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كاتب صحفي: مصر دائما تتضامن مع جميع الأشقاء العرب في الأزمات

الكاتب الصحفي جمال
الكاتب الصحفي جمال رائف

‏قال الكاتب الصحفي، جمال رائف، إن دور مصر معهود ومصر دائما تتضامن مع جميع الأشقاء العرب في جميع الأزمات، وما يحدث تجاه ليبيا والمغرب من مساندة ومساعدات على مستوى القيادة السياسية وعلى مستوى الشعب المصري أمر طبيعي ومعهود من الدولة المصرية التي دائما تمد يد العون والمساعدة لجميع الأشقاء في المحيط العربي والمحيط الأفريقي، وحتى على الصعيد الدولي أيضا كما حدث في جائحة كورونا.

 

وأضاف رائف، ‏خلال حواره في برنامج "هذا الصباح"، المذاع عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن دور مصر دور إنساني في المقام الأول ويدعم فكرة الأخوة ويترجم معنى كلمة أشقاء على أرض الواقع". 

وتابع: “وعندما تتحدث مصر فهي أيضا تفعل كما تتحدث، وبالتالي وجدنا هذا الدور من قبل مع لبنان والسودان وسوريا وغيرها من الدول العربية وحتى غير العربية مثل اليونان والصين، ونحن نتحدث عن دبلوماسية إنسانية تتحرك دائما للنجدة وترسيخ مبادئ السلام والإنسانية وهذا ما يميز الجمهورية الجديدة”.

مصر الكاتب الصحفي جمال رائف الأشقاء العرب ليبيا المغرب لبنان

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