7 ملايين جنيه.. ستاد القاهرة يكشف مفاجأة بشأن مديونيات نادي الزمالك

شدد وليد عبدالوهاب، رئيس هيئة استاد القاهرة، اليوم الأربعاء، على أن الاستاد جاهز لاستقبال المباريات في الفترة المقبلة.

وقال عبدالوهاب، في تصريحات إذاعية في برنامج مع شوبير، المذاع عبر راديو أون سبورت أف أم: “أكتفينا باستقبال مباريات 5 فرق وهم الأهلي والزمالك وفيوتشر وزد والبنك الأهلي، بالإضافة لمباريات منتخب مصر والأولمبي، واعتذرنا لسيراميكا ووادي دجلة بشأن استقبال مبارياتهم بالموسم الجديد”.

وأوضح: “صيانة استاد القاهرة تكلفنا 3 ملايين جنيه في الموسم، ونحاول تعويض هذه المبالغ، فضلًا عن الصيانة المستمرة لنجيلة الملعب من أجل تفادي تلف النجيلة وظهورها بشكل غير جيد”.

وعن مديونيات الأندية لدى استاد القاهرة، قال: “جميع الأندية قامت بتسديد المديونيات، باستثناء نادي الزمالك، لكننا توصلنا معه إلى حلول ودية لتقسيط وجدولة هذه المديونية”.

وأضاف: “كان هناك مديونيات على نادي الزمالك بقيمة 3 ملايين في السنوات الماضية بالإضافة إلى 4 ملايين مديونيات خاصة بالموسم الماضي، وتم الاتفاق مع اللجنة المديرة لنادي الزمالك على جدولة المبالغ”.