رئيس إستاد القاهرة: نادي الزمالك عليه مديونيات بقيمة 7 ملايين جنيه

كشف وليد عبدالوهاب رئيس هيئة إستاد القاهرة، عن مديونيات الأندية لدي الإستاد.

وأكد عبدالوهاب في تصريحات إذاعية عبر برنامج “مع شوبير” أن جميع الأندية قامت بسداد مديونياتها لدي الإستاد باستثناء نادي الزمالك، موضحا أنه تم الوصول لحل مرضي مع الزمالك لجدوله وتقسيط تلك المديونيات.

وأضاف أن الزمالك كان لديه 3 ملايين جنيه مديونيات بالإضافة لـ 4 ملايين عن الموسم الماضي فقط.

وعن استقبال المباريات، أكد أن الإستاد سيستقبل مباريات الأهلي والزمالك وفيوتشر وزد والبنك الأهلي بالدوري بالاضافه لمباريات المنتخب الأول والاوليمبي، مؤكدا أن الإستاد رفض استقبال مباريات وادي دجلة.