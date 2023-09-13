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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

اليوم.. البابا تواضروس يلقي عظته الأسبوعية من كنيسة مارجرجس بالمكس

قداسة البابا تواضروس
قداسة البابا تواضروس الثاني

يلقى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية عظته الأسبوعية مساء اليوم الأربعاء من كنيسة الشهيد مارجرجس بمنطقة المكس بالإسكندرية، حيث يتم نقلها مباشرة عبر القنوات الفضائية المسيحية، والصفحة الرسمية للمتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.
واستقبل قداسة البابا تواضروس الثاني أمس الثلاثاء في المقر البابوي بالقاهرة، السفير توماس أكواسو سفير دولة بتسوانا في جمهورية غانا الذي حضر لنوال البركة ضمن زيارته الحالية لمصر. 
وأعرب السفير البتسواني عن محبته للكنيسة القبطية والخدمات الاجتماعية التي تقدمها للشعب الغاني.
من جهته، رحب قداسة البابا تواضروس بضيفه وقدم له نبذة عن تاريخ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وانتشارها الكبير حاليًا في العالم.
رافق السفير خلال الزيارة الراهب القس أثناسيوس آڤا مرقص المندوب البابوي في غرب إفريقيا.
كما استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة، الدكتور الخان بولوخوف سفير جمهورية أذربيچان في مصر.
ويأتي هذا اللقاء بغية التعارف على قداسة البابا، وقدم لقداسته دعوة لزيارة أذربيچان.
وأكد السفير أثناء اللقاء على العلاقة الطيبة التي بين مصر وأذربيچان، مشيرًا إلى الزيارات الرسمية التي تم تبادلها بين البلدين مؤخرًا، وكان أبرزها زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لأذربيچان في يونيو الماضي، وهو أول رئيس مصري يزور بلادهم. 
كما أشار إلى الصراع بين أذربيچان وأرمينيا، طالبًا صلوات قداسته من أجل سلام بلادهم. 
ومن جهته، أعرب قداسة البابا تواضروس عن أنه يصلي من أجل سلام بلادهم وسلام العالم أجمع وقدم له هدية تذكارية عبارة عن كتاب عن تاريخ الكنيسة القبطية.

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