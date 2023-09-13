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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بنفس طعم الجاهز.. طريقة عمل الملبن الأحمر بالمكسرات في المنزل

طريقة عمل الملبن
طريقة عمل الملبن الأحمر بالمكسرات  

تعتبر طريقة عمل الملبن الأحمر بالمكسرات من الوصفات السهلة والسريعة بين وصفات حلوى المولد، ويطلق على الملبن الأحمر اسم الدومية.

 

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وقدمت الشيف حنان الوراقى طريقة عمل الملبن الأحمر بالمكسرات بخطوات سهلة وسريعة في المنزل، وبنفس مذاق الجاهز تماما، وإليكم الوصفة بالتفصيل في السطور التالية..

 

طريقة عمل الملبن الأحمر بالمكسرات

 

طريقة عمل الملبن الأحمر بالمكسرات

 

مقادير طريقة عمل الملبن الأحمر بالمكسرات :

3 كوب سكر

2 كوب ماء

5 ملعقة كبيرة نشا

5 ملعقة كبيرة جيلاتين أو بوردة جيلي أحمر

1/2 كوب ماء ساخن

ملعقة صغيرة ماء ورد

عين جمل (جوز)مجروش أو فول سوداني مجروش او فستق حلبي للفرد

 

للوجه :

نشا مخلوط بسكر بودرة

 

طريقة عمل الملبن الأحمر بالمكسرات :

_ بقلب النشا في كوب ماء من الصنبور جيداً، ونقوم بتقليب الجيلاتين في نصف كوب ماء ساخن أو نستبدل الجيلاتين ببودرة الجيلي الأحمر للحصول على جيلي أحمر

_ نقلب النشا بالجيلاتين مع السكر وماء الورد والماء، ثم نضع الخليط على النار مع استمرار التقليب حتى تصل لمرحلة الغليان

_ نضع عين الجمل المجروش أو الفول السوداني المجروش، ونقلب المكونات ثم نرفعها سريعًا عن النار

_ نقوم بدهن الصينية بالنشا ونصب الخليط ليبرد، ثم نضعه في الثلاجة لمدة ليلة كاملة بعيدا عن أى مياه، ثم نقطع الملبن ونرشه بالنشا الملخوط بالسكر البودرة، ثم يقدم الملبن الأحمر .

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