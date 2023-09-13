5 ساعات من المباحثات الثنائية.. هذا ما قالته وسائل إعلام روسية عن لقاء كيم لبوتين

ذكرت وسائل إعلام رسمية روسية، اليوم الأربعاء، نقلا عن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، أن المحادثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون كانت "موضوعية".

وبحسب وكالة الإعلام الروسية، أضاف بيسكوف أن كوريا الشمالية "أبدت اهتماما كبيرا بتطوير العلاقات الثنائية مع روسيا".



وقضى الزعيمان حوالي خمس ساعات معًا اليوم الأربعاء، وفقًا لوكالة الأنباء الروسية تاس.

وبحسب تاس، التقى الزعيمان في قاعدة فوستوشني الفضائية الساعة 7:09 صباحًا بتوقيت موسكو.

وقبل ذلك، وصل أمس الزعيم الكوري الشمالي في قطاره وتفقد الاثنان منشآت فوستوشني.

وبدأت المفاوضات في الساعة 8:25 صباحًا، واستمرت “أكثر من ساعة”، بحسب تاس.

وقالت تاس إن القمة استمرت بعد ذلك "بمحادثة فردية بين بوتين وكيم جونج أون".

