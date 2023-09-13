الأهلي يتفوق على مانشستر يونايتد عالميًا.. وتصنيف صادم لبيراميدز والزمالك

أعلن الاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء، عن التصنيف الشهري للأندية، على كافة مستوى العالم في الدوريات المختلفة.
واحتل النادي الأهلي المركز السادس عالميًا ، متفوقًا على مانشستر يونايتد الإنجليزي ونابولي الإيطالي.
بينما جاء الزمالك وبيراميدز في تصنيف مفاجئ، حيث يأتي الأبيض في المركز ٩٥ بينما بيراميدز في المركز ٧٣.
وجاء تصنيف الأندية كالتالي:
١- مانشستر سيتي الإنجليزي
٢- ريال مدريد الإسباني
٣- فلامنجو البرازيلي
٤- إنتر ميلان الإيطالي
٥- بورتو البرتغالي
٦- الأهلي
٧- مانشستر يونايتد الإنجليزي
٨- نابولي الإيطالي
٩- بنفيكا البرتغالي
١٠- بالميراس البرازيلي