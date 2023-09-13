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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لأول مرة..مطعم يتخذ إجراء قانونيا لسرقة علامته التجارية بدمياط الجديدة

حملة تموينيه
حملة تموينيه

شنت مديرية التموين بدمياط بالتنسيق مع قسم شرطة دمياط الجديدة، حملة لضبط مطعم بدائرة دمياط الجديدة قام بسرقة العلامة التجارية  لسلسلة مطاعم شهيرة.

تم  تحرير محضر لإحدى المطاعم تحت الإنشاء بمجمع مطاعم سافانا بدمياط الجديدة بتهمة سرقة العلامة التجارية الخاصة بمطاعم باب الحارة المعروفة بدمياط والقاهرة والمُسجلة تحت رقم ٠٣٧٧٦٢٠ بوزارة التموين والتجارة المصرية، وقد تم تحرير المحضر بعد أن تم التأكد التام من وجود العلامة التجارية داخل موقع المطعم -السارق للعلامة- متمثلة في يافطة كلادينج كما موضح صورتها..

وبناءً عليه تم إبلاغ الشرطة التي حضرت على الفور وقامت بإثبات الحالة وتحرير محضر بقسم دمياط الجديدة.

حيث ثبت أن مجموعه مطاعم باب الحارة  الوحيدة في مصر والشرق الأوسط التي يحق لها استخدام تلك العلامة التجارية بواقع القانون المصري وغير مسموح  لاي شخص أو مؤسسة تجارية تستخدم علامته التجارية بأي هدف كان بدون وجه حق.

تم تحرير محضر تمهيدا للعرض على النيابه العامه لمباشرة التحقيق في الواقعه. 

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دمياط التموين والتجارة العلامة التجارية بدمياط الجديدة تحرير محضر دمياط الجديدة سلسلة مطاعم وزارة التموين والتجارة

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