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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير العدل المغربي: كافة إمكانات الدولة مسخرة لتجاوز كارثة الزلزال

زلزال المغرب
زلزال المغرب

قال وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، اليوم الأربعاء، إن كافة إمكانات الدولة مسخرة لتجاوز كارثة الزلزال.

وحسب قناة “الشرق” السعودية، قال وزير العدل المغربي، إن “الحكومة تناقش خطة عمل للمرحلة المقبلة”، مؤكدا استخدام كافة الوسائل المتاحة لإيصال المساعدات للمتضررين من الزلزال .

وأضاف وهبي، أن “أغلب المناطق التي تضررت من الزلزال هي في المناطق الجبلية”.

وفي وقت سابق، قالت الأمم المتحدة، إن هناك فريقا لتقييم الكوارث يتجه إلى المغرب لمعاينة الأضرار التي تعرضت لها البلاد إثر الزلزال المدمر. مؤكدة، أنها تنتظر طلبا من السلطات المغربية لإرسال مساعدات دولية إلي المدن المتضررة من الزلزال.

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وشهد المغرب ليلة السبت زلزالا مدمرا بلغت شدته 7 درجات على مقياس ريختر، وكان مركز الهزة الأرضية، في قرية "إغيل" بإقليم الحوز، وأسفر عن عدد كبير من الضحايا والجرحى والمفقودين.

وفي هذا الإطار، أعلن ملك المغرب، محمد السادس، مساء السبت، الحداد الوطني لمدة 3 أيام على أرواح الذين قضوا من جراء الزلزال المدمر، كما أمر بتسريع عمليات الإنقاذ.

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