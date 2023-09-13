شاهد.. حفل زفاف لحظة زلزال المغرب ينقذ العشرات من الموت

عرضت فضائية العربية، تقريرا مصورا عن لحظة حدوث زلزال المغرب، داخل حفل زفاف.

وأوضح التقرير ، أن المواطنين كانوا يستمتعون بالموسيقى والغناء خلال حفل زفاف، ولكن على الفور انقلبت الفرحة إلى فوضى وظلام وخوف.

ولفت التقرير، إلى أن حفل الزفاف ساهم في إنقاذ العشرات من فاجعة الزلزال، حيث باغت الزلزال الحفل، ومنزل العروس.



وأشار التقرير ، إلى أن الزلزال تسبب في هدم منزل العروس، وقال العريس إن المنزل تهدم ولم يتبقى منه سوا بقايا بعض الملابس.

وبالرغم من الفاجعة إلا أن حفل الزفاف انقذ عشرات المواطنين المقيمين في قرى العروس، التي أصبحت تحت الأنقاض.