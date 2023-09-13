القائد العام للقوات المسلحة: وضعنا جميع إمكانياتنا لنجدة الشعب الليبي في أزمته

أكد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة المصرية، أن مصر ترتبط تاريخيا بالاشقاء العرب بروابط الدين واللغة والدم .

وقال محمد زكي في كلمته أثناء تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى لـ القوات المسلحة، اصطفاف معدات الدعم والإغاثة والمساعدات الإنسانية للأشقاء في ليبيا،:" دولة ليبيا الشقيقة تعرضت لإعصار مدمر".

وأضاف محمد زكي :" الإعصار المدمر خلف وراءه العديد من الضحايا وتسبب في حالة من الحزن العارم في كافة المدن الليبية".

وتابع محمد زكي :" منذ اللحظة الأولى للكارثة وجه الرئيس السيسي بسرعة تقديم كافة أنواع الدعم والمساعدة للشعب الليبي وسارعت كافة أجهزة الدولة المصرية لتقديم يد العون والمساعدة لليبيين ".

واكمل محمد زكي :" القوات المسحلة وضعت كافة إمكانياتها البحرية والجوية والبرية لنجدة الأشقاء في ليبيا ومساعدتهم على تخطي الأزمة".