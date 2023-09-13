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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أهالي قرية الشريف ببني سويف تتشح بالسواد حزنا على ضحاياها بعاصفة ليبيا|شاهد

جثامين بني سويف
جثامين بني سويف

حالة من الذعر والهلع انتابت أهالي قرية الشريف التابعة لمركز ببا جنوب محافظة بني سويف ، عقب سماع نبأ وفاة 70 شابًا من أبناء القرية في حادث إعصار دانيال الذي اجتاح مدينة درنة الليبية.

وقال الدكتور رامي حسن الضيع أحد أبناء القرية، أن الأهالي استيقظوا صباح اليوم على خبر وفاة وفقد عدد من شباب القرية الذين يعملون في دولة ليبيا وتحديداً في مدينة درنة التي شهدت حادث إعصار دانيال الذي خلف مئات الضحايا.واتشحت نساء القرية بالملابس السوداء وبدأت أصوات القرآن الكريم تخرج من كل منزل وما من بيت إلا تعمه حالة من الحزن الشديد.

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وتداول الأهالي على صفحات التواصل الاجتماعي كشوفات بها أسماء الضحايا من أبناء القرية والتي تضمن أسماء أشقاء وأبناء عمومة.
حيث  شيع أهالي محافظة بني سويف جثامين 74 من أبناء مركز ببا، ضحايا إعصار دانيال الذي ضرب مدينة درنة الليبية، في جنازة مهيبة، إلى مثواهم الأخير بمقابر القرية وسط حالة من الحزن الشديد. وأدى العشرات من أهالي المحافظة صلاة الجنازة على الضحايا في سوق قرية قمبش المجاور للمقابر، وسادت حالة من الحزن على وجوه الأسرة والأقارب والأصدقاء المتواجدين خلال تشييع الجثامين
كان 74 شابا من أبناء محافظة بني سويف قد لقوا مصرعهم من جراء إعصار دانيال الذي ضرب مدينة درنة الليبية، من بينهم 68 من قرية الشريف، و 6 من قرى فزارة، وقمبش وبني عتمان، وسدس، التابعة لمركز ببا. وسادت حالة من الحزن الشديد بالقرية، خاصة بأسرة رجب عبد الفتاح، التي فقدت 3 شباب اشقاء هم «احمد ومحمود وعبدالرحمن» الذين سافروا للعمل بليبيا في مهن المعمار المختلفة لتجهيز جهاز عرس شقيقتهم، عقب وفاة والدهم منذ أقل من عام.
من جانبه نعى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف الضحايا من المحافظة  ،  الذين  استشهدوا  جراء فيضانات ليبيا ( إعصار دنيال )  أثناء عملهم  ، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته
كما تقدم محافظ بني سويف بخالص التعازي والمواساة لأهالي وأبناء وأسر هؤلاء الشهداء ، وأن يلهمهم  الصبر والسلوان لتجاوز محنتهم الأليمة التي فجعت الشعب المصري عامة وأبناء بني سويف خاصة ، وأن يمن المولى عزوجل على المصابين  بعاجل الشفاء.
 https://fb.watch/n1xFB1A9fx/?mibextid=Nif5oz

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