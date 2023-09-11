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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وزير التنمية المحلية ومحافظ بنى سويف يتفقدان مشروعات الخطة الاستثمارية بالمحافظة

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية ومحافظ بني سويف

تفقد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، اليوم علي هامش زيارته الحالية للمحافظة عدد من المشروعات الجاري تنفيذها ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي ٢٠٢٣-٢٠٢٤ التي تهم المواطنين فى مختلف المجالات .

وخلال جولته التفقدية علي عدد من مشروعات الطرق والروابط ف وتحسين البيئة وتدعيم احتياجات الوحدة المحلية والمجالس القروية بالمحافظة ، أكد اللواء هشام آمنة أهمية التنسيق بين الأجهزة التنفيذية والشركات العاملة في تنفيذ المشروعات الجارية لتذليل أي عقبات تواجه التنفيذ والإسراع بمعدلات الأداء والانتهاء من المشروعات التي ستساهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لمواطني بنى سويف تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتحسين حياة المواطنين في مختلف القطاعات الخدمية .

وزير التنمية المحلية ومحافظ بني سويف يتفقدان عدد من مشروعات حياة كريمة

وزير التنمية المحلية ومحافظ بني سويف يفتتحان معرض آيادي مصر لتسويق المنتجات الحرفية

 

وقال اللواء هشام آمنة، إن الحكومة حريصة علي تلبية احتياجات جميع محافظات الجمهورية لتنفيذ الرؤى والخطط اللازمة لتنفيذ المشروعات وسد الفجوات التنموية حتي يشعر المواطنين بنتائج وثمار المشروعات التي يتم تنفيذها خاصة مع تحسين مستوي الخدمات المقدمة بمختلف القطاعات والمجالات الخدمية، موجهاً بضرورة تعظيم الاستفادة من المشروعات المنفذة لتحقيق حياة أفضل للمواطنين وتوفير فرص عمل.

من جانبه أشار الدكتور محمد هاني غنيم  محافظ بني سويف إلي إنه سيتم العمل علي قدم وساق للانتهاء من تنفيذ المشروعات المستهدفة ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالى الحالي في أسرع وقت ممكن لتكون متاحة أمام المواطنين خاصة في مجالات الرصف وتوسعة الشوارع وتطوير البنية الأساسية، مشيراً الي توجيهاته المستمرة لقيادات المحافظة بضرورة المتابعة مع الشركات المنفذة لتلك المشروعات بأهمية الالتزام بالمواصفات المطلوبة وبالجودة والكفاءة اللازمة ، كما يتم القيام بجولات تفقدية بصورة مستمرة لمتابعة التنفيذ علي أرض الواقع .

حرص وزير التنمية المحلية خلال الزيارة علي متابعة الموقف التنفيذي للمبادرة  الرئاسية لزراعة «100 مليون شجرة»، حيث  سيتم زراعة حوالي 224 ألف شجرة بمحافظة بنى سويف خلال العام المالي الحالي و قامت وزارة التنمية المحلية بتوريد حوالى 170 ألف شجرة إلى المحافظة.

 

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