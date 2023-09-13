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إلهام أبو الفتح
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ديني

فؤاد وعودة يتابعان اختبارات مسابقة حفظ القرآن الكريم بالجامع الأزهر

مسابقة حفظ القرآن
مسابقة حفظ القرآن الكريم بالجامع الأزهر

تابع اليوم بالجامع الأزهر، د. عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري بالجامع الأزهر، ود. هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر ، اختبارات حفظ القرآن الكريم برعاية الأزهر الشريف، والتي ينظمها الجامع الأزهر للموسم على التوالي، ومن المقرر أن تستمر الاختبارات بالجامع الأزهر مدة ثمانية أيام، يُجرى خلالها اختبار المتقدمين من عدد من محافظات الوجه البحري، إذ يبلغ عدد المتقدمين ٣٨٧٤ متسابقا.

مسابقة حفظ القرآن الكريم بالجامع الأزهر

وتشكلت لجان الاختبار والتي بلغ عدد المقيدين بها ١٠١٧ متسابقا، تشكلت من عدد من أصحاب الفضيلة أعضاء لجنة مراجعة المصحف، إلى جانب عدد من باحثي الجامع الأزهر، برئاسة د. عبد الكريم صالح، رئيس لجنة مراجعة المصحف الشريف، والشيخ حسن عبد النبي عراقي، وكيل لجنة مراجعة المصحف، وبإشراف د. أحمد همام،  مدير إدارة الشئون الدينية بالجامع الأزهر.

وفي سياق سابق، صرح د. عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري بالجامع الأزهر، أن مقر الاختبارات بالجامع الأزهر، والتي تضم المتقدمين من محافظات القاهرة والدقهلية والمنوفية والغربية والسويس والجيزة والقليوبية والشرقية والإسماعيلية وبور سعيد وشمال سيناء وجنوب سيناء، وهو رابع مقرات اجراء الاختبارات التي اختارتها الإدارة العامة للجامع الأزهر تيسيرا على المتقدمين من جميع محافظات الجمهورية.

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وأوضح د. هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر، أن اختبارات القرآن الكريم تتم بتقنية الاختبار المميكن الذي يتم تسجيله بالصوت والصورة؛ ضمانًا للشفافية، والعدالة في توزيع الأسئلة، وتحقيقًا لمبدإ تكافؤ الفرص بين الممتحنين.

وأعلن الجامع الأزهر على صفحته الرسمية على فيسبوك ، عن رابط للاستعلام عن مقر وموعد الاختبار لكل متقدم، وعلى أولياء أمور المتقدمين الراغبين في معرفة موعد ومكان اختبار أبنائهم الدخول على رابط الاستعلام التالي هنا

يأتي ذلك برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وباعتماد من فضيلة أ.د محمد الضويني، وكيل الأزهر،  وبإشراف فضيلة أ.د عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري، وبمتابعة من فضيلة د. هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر.

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