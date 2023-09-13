يملك 20 مليون جنيه إسترليني.. خبير بريطاني يكشف سبب رفض صلاح للانتقال للسعودية

قال الخبير المالي البريطاني، كيران ماجواير، إن محمد صلاح لن يحتاج إلى الانتقال إلى المملكة العربية السعودية خلال مسيرته من أجل المال، مشيرا إلي أنه لديه 20 مليون جنيه إسترليني في البنك.

وقال مجواير، الأستاذ في جامعة ليفربول، متحدثا في البودكاست الخاص به "ثمن كرة القدم": “كان صلاح مطلوبا من قبل الاتحاد السعودي وكانت التقارير تتحدث عن أنه يمكن أن يكسب 127 مليون دولار سنويا”، موضحا أن أي إشارة إلى أن الجناح، الذي سجل 188 هدفا لليفربول، سينتقل إلى السعودية لضرورة الحصول على المال ستكون “كذبة”.

وأضاف: "لقد رأينا للتو جوردان هندرسون ينتقل إلي السعودية، نافيا أنه غادر من أجل المال مع العلم أنه سيتقاضي ملغ ضخم في نادي الإتفاق السعودي”.

وأضاف: “لدي حسابات جوردان هندرسون البنكية.. ولديه بالفعل مبالغ كبيرة من المال”.

وقال مجواير: “محمد صلاح لا يحتاج إلي المال.. صلاح لاعب كرة قدم رائع، لقد كان رائعا لليفربول ولديه 20 مليون جنيه إسترليني في البنك وهذا مجرد حساب واحد، لديه حسابات أخرى أيضا. لقد كان ناجحا جدا على أساس مسيرته في ليفربول”.