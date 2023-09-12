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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

ليفربول يجهز البديل.. متى يرحل محمد صلاح عن الدوري الانجليزي؟

محمد صلاح وكلوب
محمد صلاح وكلوب

يبدو أن ملف رحيل محمد صلاح عن ليفربول لم يغلق بعد، رغم تأجيل خطوة انتقاله إلى اتحاد جدة السعودي، إلا أن الريدز يبحث عن بديل للفرعون المصري.

يذكر أن نادي ليفربول الإنجليزي، رفض التخلي عن صلاح وأكد أنه ليس للبيع، على الرغم من العرض الضخم الذي قدمه النادي السعودي بقيمة 215 مليون جنيه إسترليني.

ويروج النادي السعودي لفكرة بيع نجم ليفربول، محمد صلاح، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وفقًا لتقرير صحيفة "ميرور" البريطانية، حيث يعتقد اتحاد جدة أنه سيتمكن من ضم صلاح في يناير إذا لم يكن ليفربول في سباق التتويج بالبطولة.

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ما بديل محمد صلاح في ليفربول؟

كشفت صحيفة ذا أثلتيك البريطانية أن ليفربول يستعد لخطوة رحيل النجم محمد صلاح عن الفريق، حيث يجهز "الريدز" صفقات مدوية وخيارات بديلة لتعويض الدولي المصري الذي أصبح مرشحاً بقوة للانتقال إلى الدوري السعودي في فترة الانتقالات الشتوية أو عقب نهاية الموسم على أقصى تقدير.

وأوضحت الصحفية البريطانية: "النادي الإنجليزي سيحصل على مبلغ كبير من عملية بيع صلاح، يمكنه من خلال هذا المبلغ شراء نجوم من العيار الثقيل مثل النجم الفرنسي كيليان مبابي أو البرازيلي فينيسيوس جونيور، ولكن انتقال أحدهما إلى أنفيلد يعد أمراً صعباً".

وأشارت إلى أن الليفر سيضع لاعبين مثل باكايوكو ساكا من آرسنال جارود بووين من وست هام ومايكل أوليسي من كريستال بالاس وتاكيفوسا كوبو من ريال سوسييداد ضمن خياراته.

خطة اتحاد جدة لضم محمد صلاح

وفقا لصحيفة ميرور، فإن اتحاد جدة مستعد لتقديم عرض جديد يصل إلى 220 مليون جنيه إسترليني، شاملًا الإضافات، على الرغم من رفض ليفربول بيع صلاح في فترة الانتقالات الصيفية.

وسيتعين على اتحاد جدة انتظار موقف ليفربول من المنافسة على اللقب قبل تقديم العرض الجديد في يناير، بينما يزداد تأييد مانشستر سيتي للحفاظ على لقبه في السنوات الأخيرة.

وأفادت "ميرور" بأن ليفربول سيكون مستعدًا للنظر في فكرة بيع صلاح إذا لم يكن الفريق في سباق التتويج بالبطولة، على الرغم من أنه يدرك صعوبة منافسة الفرق الأخرى على المركز الأول في الموسم الحالي.

وبالتالي، فإن اتحاد جدة بحاجة إلى دعم من مانشستر سيتي للتمكن من ضم محمد صلاح.

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