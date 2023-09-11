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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

بمساعدة مانشستر سيتي.. خطة جديدة من اتحاد جدة لضم محمد صلاح

محمد صلاح
محمد صلاح

يبدو أن اتحاد جدة السعودي لم يفقد الأمل في ضم محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر، رغم اقتراب غلق الميركاتو الصيفي في السعودية.

وينتهي سوق الانتقالات الصيفية في السعودية لموسم 2023-24 في 20 سبتمبر الجاري، حيث بدأ في الأول من يوليو 2023.

ويروج النادي السعودي لفكرة بيع نجم ليفربول، محمد صلاح، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وفقًا لتقرير صحفي.

يأتي ذلك بعد فشل محاولة انتقال صلاح إلى اتحاد جدة في فترة الانتقالات الصيفية، حيث رفض ليفربول التخلي عنه وأكد أنه ليس للبيع، على الرغم من العرض الضخم الذي قدمه النادي السعودي بقيمة 215 مليون جنيه إسترليني وفقًا لصحيفة "ذا صن".

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خطة اتحاد جدة لضم محمد صلاح

وفقًا لتقرير صحيفة "ميرور" البريطانية، يعتقد اتحاد جدة أنه سيتمكن من ضم محمد صلاح في يناير إذا لم يكن ليفربول في سباق التتويج بالبطولة.

وأكدت الصحيفة البريطانية أن اتحاد جدة مستعد لتقديم عرض جديد يصل إلى 220 مليون جنيه إسترليني، شاملًا الإضافات، على الرغم من رفض ليفربول بيع صلاح في فترة الانتقالات الصيفية.

ومع ذلك، سيتعين على اتحاد جدة انتظار موقف ليفربول من المنافسة على اللقب قبل تقديم العرض الجديد في يناير، بينما يزداد تأييد مانشستر سيتي للحفاظ على لقبه في السنوات الأخيرة.

وأفادت "ميرور" بأن ليفربول سيكون مستعدًا للنظر في فكرة بيع صلاح إذا لم يكن الفريق في سباق التتويج بالبطولة، على الرغم من أنه يدرك صعوبة منافسة الفرق الأخرى على المركز الأول في الموسم الحالي.

وبالتالي، فإن اتحاد جدة بحاجة إلى دعم من مانشستر سيتي للتمكن من ضم محمد صلاح.

ماذا قدم صلاح في الموسم الحالي؟

محمد صلاح، الذي يمتد عقده مع ليفربول حتى عام 2025، بدأ الموسم الحالي بشكل جيد، حيث سجل هدفين وقدم تمريرتين حاسمتين في أربع مباريات.

وأشارت التقارير إلى أن اتحاد جدة على استعداد لتقديم راتب أسبوعي يصل إلى 1.5 مليون جنيه إسترليني لصلاح، وسيحاولون مرة أخرى في يناير للتعاقد مع الهداف السابق للدوري الإنجليزي وحامل الحذاء الذهبي لثلاث مرات.

يذكر أن محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي تواجد في صدارة المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية (بالون دور) عن موسم 2022-23 والمقدمة من مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية.

يذكر أن ترتيب صلاح في النسخ السابقة كان: المركز السادس في نسخة 2018، والخامس في 2019 والسابع في 2021 والخامس في 2022.

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