رئيس تحرير مجلة الأهرام العربي: مصر تسعى للحفاظ على الدولة الوطنية الليبية

كشف الكاتب الصحفي جمال الكشكي رئيس تحرير مجلة الأهرام العربي، تداعيات العاصفة دانيال التي ضربت الأراضي الليبية.

وقال جمال الكشكي في حواره في برنامج " الحياة اليوم " المذاع على قناة " الحياة"، إن ليبيا تعرضت إلى كارثة مفزعة بكل ما تحمله الكلمة من معنى.

وأضاف جمال الكشكي:" ليبيا مازالت تعاني منذ 10 سنوات من عدم تواجد بنية تحتية وأزمة عدم استقرار سياسي ومازالت تبحث عن استعادة عافيتها من جديد".

وتابع جمال الكشكي:" مصر دولة مسؤولة وتنظر لما يحدث في ليبيا بعين ضرورة الحفاظ على الدولة الوطنية الليبية ".

وأكمل جمال الكشكي:" الدولة المصرية تدرك حجم الكارثة في ليبيا ومصر تبذل كل ما لديها من مجهودات كي تكون نموذجا للمشاركة في تقديم الدعم لإنقاذ ليبيا".