الكل هيرجع.. أحمد موسى يطمئن قلوب أهالي أبنائنا في ليبيا

قدم الإعلامي أحمد موسى، العزاء في شهداء الوطن ضحايا العاصفة دانيال التي ضربت ليبيا، وسببت كارثة كبيرة، قائلا : اقدم العزاء لاهلينا في كل المحافظات ومحافظة البحيرة ومحافظة بني سويف لفقدان ذويهم في ليبيا بسبب الاعصار دانيال.

وأضاف أحمد موسى، مقدم برنامج على مسؤوليتي، المذاع على قناه صدى البلد، مساء اليوم الأربعاء، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه القوات المسلحة بتقديم كل الدعم للشعب الليبي في محنته، لافتا إلى أن الدولة عندها مسئولية كبيرة لإعادة جثامين المصريين ضحايا الإعصار دانيال.

وتابع الإعلامي أحمد موسى، أن كل مؤسسات الدولة تعمل على هذا الملف بقوة وهو إعادة المصريين ضحايا الإعصار دانيال، ودعم اهالينا الذي فقدوا ذويهم في ليبيا.

في السياق نفسه أشار الإعلامي أحمد موسى، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي شهد اصطفاف معدات الدعم والإغاثة والمساعدات الإنسانية للأشقاء في ليبيا، مستدركا أن الرئيس السيسي وجه بتجهيز حاملة الطائرات ميسترال للعمل كمستشفي ميداني في ليبيا.

وطمأن أحمد موسى، قلوب أهالى ابناءنا فى ليبيا: "الدولة كلها معاكم وحتى الضحايا هيرجعوا يد فــ نوا فى بلدهم، و الكل هيرجع.