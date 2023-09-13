"كاف" يعلن توقيت مباراتي الأهلي ضد سيمبا التنزاني في الدوري الإفريقي

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" مساء اليوم الأربعاء رسميا مواعيد مباريات الدور ربع النهائي لبطولته المستحدثة الدوري الأفريقي.

ويشارك في البطولة كل من الأهلي وسيمبا التنزاني ومازيمبي الكونغولي والترجي التونسي وبترو أتليتكو الأنجولي وماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي وإنيمبا النيجيري والوداد المغربي.

كان الكاف أعلن سابقا عن بدء البطولة بمباراة الافتتاح بين الأهلي وسيمبا في تنزانيا في 20 أكتوبر المقبل ، أما مباراة الإياب فستقام بعد أربعة أيام في القاهرة.

واليوم أعلن الكاف عن موعد انطلاق المباراة بالساعة ، حيث ستنطلق مباراة الافتتاح في السادسة مساء بتوقيت القاهرة ، وأما مباراة العودة ستنطلق في الخامسة مساء بتوقيت القاهرة.

وحال تأهل الأهلي إلى نصف النهائي سينتظر ملاقاة الفائز من بترو أتليتكو وصن داونز.

وجاءت مواعيد مباريات ربع النهائي وفقا لتوقيت القاهرة كالتالي:

مباريات الذهاب

مازيمبي والترجي ستقام في الرابعة عصرا يوم 21 أكتوبر.

بترو أتليتكو وصن داونز ستقام في السادسة والنصف مساء يوم 21 أكتوبر.

إنيمبا والوداد ستقام في التاسعة مساء يوم 22 أكتوبر.

- مباريات الإياب

صن داونز وبترو أتليتكو ستقام في الثامنة مساء يوم 24 أكتوبر.

الترجي ومازيمبي ستقام في السادسة مساء يوم 25 أكتوبر.

الوداد وإنيمبا ستقام في التاسعة مساء يوم 25 أكتوبر.

