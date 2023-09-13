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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رئيس بيراميدز يكشف عن أهداف الفريق الأول لكرة القدم بالموسم المقبل

صدى البلد

وجه المهندس ممدوح عيد رئيس نادي بيراميدز، الشكر إلى جميع من حضروا حفل النادي للكشف عن ملابسه للموسم الجديد بالتعاون مع شركة بوما العالمية، وتجديد الشراكة التجارية مع شركة my whoosh، مؤكدا على فخره الشديد بأنه فرد من أسرة نادي بيراميدز المترابطة بشدة، والتي تعمل جميعا على قلب راجل واحد.

وأوضح عيد خلال الحفل أن الجميع تعب على مدى ٤ سنوات متتالية من أجل تكوين الفريق الحالي، وبناء جميع عناصره المتكاملة، مشيرا إلى أن طموح النادي كبير للغاية ولا يتوقف فقط عند حد المشاركة المشرفة، والهدف هو حصد كل الألقاب والبطولات.

وشدد على أن المنافسة في الدوري المصري صعبة للغاية والإدارة هدفها عند تأسيس مشروع بيراميدز هو الفوز بكل الألقاب والبطولات والتواجد دائما في القمة، مشيرا إلى أنه يثق في قدرة المجموعة الحالية على الفوز بالبطولات في الموسم المقبل، والعام الجديد سيكون مميزا في كل شيء.

وأضاف أنه فخور بتجديد الشراكة مع شركة my whoosh العالمية الراعي الرسمي للنادي وخلال السنوات المقبلة سيكون التعاون بيننا بشكل أكبر.

البطولات الدوري المصري المهندس ممدوح عيد الموسم المقبل بيراميدز

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