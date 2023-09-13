ضبط أكثر من 6 أطنان سجق ومقطعات لحوم غير صالحة بالجيزة|شاهد

شنت مديرية الطب البيطري بالجيزة، تحت إشراف الدكتور علاء عبدالعال مدير المديرية،حملة ليلية مشتركة بين أطباء التفتيش بمديرية الطب البيطري ولجان حي الوراق والمباحث على ثلاجات تخزين وتداول المنتجات الحيوانية.

ويأتي ذلك بناء على تعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بتكثيف الرقابة والتفتيش على اماكن تخزين وتداول المنتجات الحيوانية، للتأكد من صلاحيتها ومدى ملاءمتها للعرض على المواطنين.

وأسفرت الحملة عن ضبط ثلاجة بها طن وربع لحوم مفروم ومقطعات لحوم غير صالحة للاستهلاك الادمي وتم تحرير محضر قانوني.

كما تم ضبط ٥ أطنان سجق مجهول المصدر بثلاجة في شارع الشهيد احمد حمدي بالطوابق فيصل.

وتم تحرير محضر بالواقعة.

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