اللي جرب هيحس بيا..تامر أمين ينعى والدته بكلمات مؤثرة في أول ظهور

علق الإعلامي تامر أمين، على وفاة والدته، في أول ظهور له، قائلا: الظهور على الشاشة واللقاء بعد مرور الفرد بأزمة إنسانية ونفسية عنيفة أمر عب للغاية.ولا نقول إلا ما يرضي الله".

وأضاف تامر أمين خلال تقديمه برنامج “آخر النهار” المذاع على قناة “النهار”،:" الحمدلله على كل الأحوال..وأنا فقدت والدتي منذ 4 أيام فقط، ولكن الله استرد أمانته..ومهما كانت غالية علينا إلا أنها ماتغلاش على اللي خلقها".

وأكمل:"اللي جرب فقدان الأم هو اللي هيحس بيا..واللي ماجربهوش يارب ما يجربة..فهو شعور صعب للغاية، ولكن الله عز وجل يلهمنا الصبر".

وعبر عن شكره وامتنانه، لكل من حضر وشارك في الغزاء، أو تواصل معه عبر السوشيال ميديا، ومواقع الاتصال، قائلا:"شاكر جدا لكل شخص كتب كلمة ..والله فضلكم على راسي، كل واحد حاول يدعمني سواء بكلمة على السوشيال ميديا أو من خلال العزاء أو من خلال الدفنة فضلكم على راسي".



