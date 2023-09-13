عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

اللي جرب هيحس بيا..تامر أمين ينعى والدته بكلمات مؤثرة في أول ظهور

تامر أمين ووالدته
تامر أمين ووالدته

علق الإعلامي تامر أمين، على وفاة والدته، في أول ظهور له، قائلا: الظهور على الشاشة واللقاء بعد مرور الفرد بأزمة إنسانية ونفسية عنيفة أمر عب للغاية.ولا نقول إلا ما يرضي الله".

 

وأضاف تامر أمين خلال تقديمه برنامج “آخر النهار” المذاع على قناة “النهار”،:" الحمدلله على كل الأحوال..وأنا فقدت والدتي منذ 4 أيام فقط، ولكن الله استرد أمانته..ومهما كانت غالية علينا إلا أنها ماتغلاش على اللي خلقها".

 

وأكمل:"اللي جرب فقدان الأم هو اللي هيحس بيا..واللي ماجربهوش يارب ما يجربة..فهو شعور صعب للغاية، ولكن الله عز وجل يلهمنا الصبر".

 

وعبر عن شكره وامتنانه، لكل من حضر وشارك في الغزاء، أو تواصل معه عبر السوشيال ميديا، ومواقع الاتصال، قائلا:"شاكر جدا لكل شخص كتب كلمة ..والله فضلكم على راسي، كل واحد حاول يدعمني سواء بكلمة على السوشيال ميديا أو من خلال العزاء أو من خلال الدفنة فضلكم على راسي".

 

تامر امين الإعلامي تامر أمين أزمة إنسانية السوشيال ميديا اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صدمة بسبب إمام عاشور| بروفيسور نمساوي يكشف 11 مفاجأة عن إصابات لاعبي الأهلي.. موقف "أكرم" و"كريم"

زلزال شديد الخطورة .. تحذير عاجل من العالم الهولندي إلى 3 دول

البيئة تغلق أحد شؤاطئ دهب بعد تعرض سيدة مصرية لهجوم قرش

هل زيزو السبب؟ خالد الغندور يعلن خبرا مفاجئا عن فتوح في الزمالك

بعد أزمة بي إن سبورت والكاف| ما القنوات الناقلة لمباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي واتحاد الجزائر؟

منتخب مصر يتوج ببطولة إفريقيا للطائرة بعد الفوز على الجزائر

آلاف الضحايا والمفقودين في ليبيا .. الأرصاد تعلن إنتهاء العاصفة دانيال

بحبها من 10 سنوات.. أحمد خالد يكشف كواليس زواجه بطليقة «الفيشاوي»|فيديو

ترشيحاتنا

نبأ صادم في درنة الليبية بسبب العاصفة دانيال

المغرب يعلن حصيلة جديدة لضحايا الزلزال المدمر

البلد كلها بتسمع قرآن.. «صدى البلد» في عزاء ضحايا إعصار ليبيا |فيديو

بسبب ذكرى 11 سبتمبر.. البيت الأبيض يكشف حقيقة إدلاء بايدن بتصريحات كاذبة

أدعية المولد النبوي الشريف .. الاحتفال الأفضل بخير الخلق أجمعين

حلول سياسية دائمة.. ماذا تفعل وزيرة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية في مصر؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كنز فيتامينات.. دراسة تكشف فوائد ابتلاع بذر البطيخ

صينية مقلوبة البطاطس على الطريقة الفلسطينية

لطفك يارب.. جمال شعبان يكشف عن كوارث تحدث لمصر بعد إعصار ليبيا

الأولى أخطرها .. 5 طرق جديدة للنصب والسرقة الإلكترونية

فيديو

زلزال المغرب.. العالم الهولندي يحذر من كارثة مدمرة وتسونامي خلال أيام «فيديوجراف»

إعصار دانيال مكمل طريقه.. مشاهد مرعبة للسيول تقتحم المنازل وسقوط العشرات بغزة.. فيديوجراف

تنفيذا لتوجيهات الرئيس.. وصول المساعدات المصرية لقاعدة الأبرق الجوية الليبية

حاملة مروحيات ومستشفى متنقل.. السيسي يرسل الميسترال لليبيا لمواجهة كارثة إعصار دانيال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ