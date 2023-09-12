تامر أمين وعلاء بسيوني يستقبلان عزاء والدتهما في مسجد الشرطة |صور

استقبل الإعلامي تامر أمين وشقيقه علاء بسيوني واجب العزاء في وفاة والدتهما مساء اليوم، بمسجد الشرطة بصلاح سالم بحضور عدد كبير من الإعلاميين منهم سناء منصور، رامي رضوان، مصطفى بكري، والفنانين تامر عبد المنعم، وفاء مكي، بوسي شلبي وغيرهم. .

وفاة والدة الإعلامي تامر أمين

ودع الإعلامي تامر أمين، والدته، حاملاً النعش بدموع حارة على فراقها، عقب أداء صلاة الجنازة عليها.

ورصدت عدسة “صدى البلد”، لحظات محزنة من مسجد السلام بمدينة نصر، في أثناء تشييع جثمان والدة تامر أمين لمثواها الأخير.

وحرص على التواجد عدد كبير من الأهل والإعلاميين وكان الإعلامي محمد الباز أول الحضور، لأداء صلاة الجنازة.

وقدم الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، التعزية للإعلامي تامر أمين في وفاة والدته.

وكتب الإعلامي أحمد الطاهري، عبر صفحته الشخصية على “فيس بوك”،: "خالص العزاء للزميل والصديق تامر أمين فى وفاة المغفور لها والدته".