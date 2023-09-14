خسارة المنتخب تشعل الأجواء| حقيقة تهديد فيتوريا بالاستقالة.. ومحمد صلاح يطالب بمعاقبة لاعبي الأهلي

تعرض المدير الفني للمنتخب المصري، روي فيتوريا، إلى حالة من الغضب الشديد بعد الخسارة المذلة لفريقه أمام تونس بنتيجة 3-1 في مباراة ودية أُقيمت على ستاد الدفاع الجوي. هذه الخسارة أثرت بشكل كبير على فيتوريا وأثارت الكثير من الجدل حول مستقبل المنتخب المصري.

الغضب والاستنكار

وتفاجأ الجميع بغضب فيتوريا الشديد بعد نهاية المباراة. وكان يبدو أنه لم يكن راضيًا عن الأداء الذي قدمه فريقه وعبّر عن غضبه بشكل علني. وكان هذا التصرف مفاجئًا للكثيرين، حيث اعتاد فيتوريا على الهدوء والسيطرة على مشاعره.

مطالب فيتوريا

وكشف مصدر داخل الجهاز الفني للمنتخب المصري، أن فيتوريا طالب بتلبية مجموعة من المطالب خلال الفترة المقبلة. ومن بين هذه المطالب، طلب ضمان استدعاء أي لاعب محترف أو محلي ابتداءً من معسكر أكتوبر المقبل. كما طالب أيضًا بعدم تكرار مشكلة رفض النادي الأهلي إرسال لاعبيه لخوض وديات المنتخب بسبب ارتباط الفريق بمباراة أخرى.

وأضاف فيتوريا إنه كان هناك من كان ينتظر هزيمتنا في مصر وكان من المفترض أن أخوض المعسكر في 10 أيام بكل اللاعبين الذين أحتاجهم ..هل الأندية سعيدة الأن ولكن أنا حزين واللاعبين كذلك.

وشدد علي أنه يجب الاستفادة بكل اللاعبين ولم يخض أي معسكر لمنتخب مصر بأريحية ففي كل معسكر يوجد بعض العواقب .





الرفض والإصرار

على الرغم من غضبه واستيائه من النتيجة، إلا أن فيتوريا رفض تحمل مسؤولية الخسارة بشكل كامل. وأكد أنه لم يهدد بالاستقالة من منصبه كمدير فني للمنتخب. إنما كان يعبر عن انزعاجه من الخسارة بشكل عام ورفضه لفكرة الهزيمة.

التحليل والنظرة إلى المستقبل

وأشار فيتوريا إلى أنه يرى أن منتخب تونس كان فريقًا قويًا وأنهم خاضوا المباراة كما لو كانت نهائي البطولة. واعتبر أن هناك العديد من اللاعبين في المنتخب المصري الذين لم يخوضوا أي مباراة ودية من قبل، بينما قام منتخب تونس بتجهيز فريقه بشكل جيد من خلال إشراك لاعبين من الدوريات الأوروبية.

وأبدى محمد صلاح، النجم السابق لنادي الزمالك، تعليقه على هزيمة منتخب مصر الوطني لكرة القدم أمام منتخب تونس بثلاثة أهداف مقابل هدف في مباراة ودية، مؤكدًا أن الأولوية يجب أن تكون دائمًا للمنتخب الوطني، ورافضًا فكرة التفريط في أي لاعب لأي نادٍ.

معاقبة الأهلي بسبب منتخب مصر



وفي تصريحاته التلفزيونية على برنامج "الريمونتادا" على قناة المحور، كشف محمد صلاح عن وجود اختلاف في الرأي بين منتخب مصر ونادي الأهلي قبل مباراة مصر وتونس. وشدد على أهمية عدم الانجراف وراء العواطف، وعدم التعبير عن العصبية في الميدان وفي المؤتمرات الصحفية نتيجة للضغوط الواقعة.

وختم تصريحه بتأكيد أن المرحلة المقبلة يجب أن تكون مختلفة، وأن الأندية مثل الزمالك والأهلي يجب أن يدركوا أن المنتخب المصري هو الأولوية القصوى، وأنه يجب معاقبة الأندية التي تعرقل انضمام لاعبيها للمنتخب الوطني.