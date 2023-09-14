عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

خسارة المنتخب تشعل الأجواء| حقيقة تهديد فيتوريا بالاستقالة.. ومحمد صلاح يطالب بمعاقبة لاعبي الأهلي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تعرض المدير الفني للمنتخب المصري، روي فيتوريا، إلى حالة من الغضب الشديد بعد الخسارة المذلة لفريقه أمام تونس بنتيجة 3-1 في مباراة ودية أُقيمت على ستاد الدفاع الجوي. هذه الخسارة أثرت بشكل كبير على فيتوريا وأثارت الكثير من الجدل حول مستقبل المنتخب المصري.

 

 

الغضب والاستنكار

وتفاجأ الجميع بغضب فيتوريا الشديد بعد نهاية المباراة. وكان يبدو أنه لم يكن راضيًا عن الأداء الذي قدمه فريقه وعبّر عن غضبه بشكل علني. وكان هذا التصرف مفاجئًا للكثيرين، حيث اعتاد فيتوريا على الهدوء والسيطرة على مشاعره.

 

مطالب فيتوريا

وكشف مصدر داخل الجهاز الفني للمنتخب المصري، أن فيتوريا طالب بتلبية مجموعة من المطالب خلال الفترة المقبلة. ومن بين هذه المطالب، طلب ضمان استدعاء أي لاعب محترف أو محلي ابتداءً من معسكر أكتوبر المقبل. كما طالب أيضًا بعدم تكرار مشكلة رفض النادي الأهلي إرسال لاعبيه لخوض وديات المنتخب بسبب ارتباط الفريق بمباراة أخرى.

 

 

وأضاف فيتوريا إنه كان هناك من كان ينتظر هزيمتنا في مصر وكان من المفترض أن أخوض المعسكر في 10 أيام بكل اللاعبين الذين أحتاجهم ..هل الأندية سعيدة الأن ولكن أنا حزين واللاعبين كذلك.

 

وشدد علي أنه يجب الاستفادة بكل اللاعبين ولم يخض أي معسكر لمنتخب مصر بأريحية ففي كل معسكر يوجد بعض العواقب .


 

الرفض والإصرار

 على الرغم من غضبه واستيائه من النتيجة، إلا أن فيتوريا رفض تحمل مسؤولية الخسارة بشكل كامل. وأكد أنه لم يهدد بالاستقالة من منصبه كمدير فني للمنتخب. إنما كان يعبر عن انزعاجه من الخسارة بشكل عام ورفضه لفكرة الهزيمة.

 

التحليل والنظرة إلى المستقبل

وأشار فيتوريا إلى أنه يرى أن منتخب تونس كان فريقًا قويًا وأنهم خاضوا المباراة كما لو كانت نهائي البطولة. واعتبر أن هناك العديد من اللاعبين في المنتخب المصري الذين لم يخوضوا أي مباراة ودية من قبل، بينما قام منتخب تونس بتجهيز فريقه بشكل جيد من خلال إشراك لاعبين من الدوريات الأوروبية.

 

 

وأبدى محمد صلاح، النجم السابق لنادي الزمالك، تعليقه على هزيمة منتخب مصر الوطني لكرة القدم أمام منتخب تونس بثلاثة أهداف مقابل هدف في مباراة ودية، مؤكدًا أن الأولوية يجب أن تكون دائمًا للمنتخب الوطني، ورافضًا فكرة التفريط في أي لاعب لأي نادٍ.

 

معاقبة الأهلي بسبب منتخب مصر
 

وفي تصريحاته التلفزيونية على برنامج "الريمونتادا" على قناة المحور، كشف محمد صلاح عن وجود اختلاف في الرأي بين منتخب مصر ونادي الأهلي قبل مباراة مصر وتونس. وشدد على أهمية عدم الانجراف وراء العواطف، وعدم التعبير عن العصبية في الميدان وفي المؤتمرات الصحفية نتيجة للضغوط الواقعة.

 

وختم تصريحه بتأكيد أن المرحلة المقبلة يجب أن تكون مختلفة، وأن الأندية مثل الزمالك والأهلي يجب أن يدركوا أن المنتخب المصري هو الأولوية القصوى، وأنه يجب معاقبة الأندية التي تعرقل انضمام لاعبيها للمنتخب الوطني.

المصري فيتوريا مصر المنتخب تونس الأهلى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد زلزال إرتيريا.. سد النهضة معرض للإنهيار وآثاره 10 أضعاف كارثة ليبيا

قرار جديد ضد مرتضى منصور من القضاء بسبب الخطيب وشوبير

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي واتحاد العاصمة.. 3 مفاجآت مدوية بقائمة الأحمر

بعد كارثة "دانيال"| عاصفة "التنين" على الأبواب.. هل تتعرض مصر لسيول وتعليق الدراسة مرة أخرى؟

إصابات وإقصاء فني| لعنة الغيابات تضرب الأهلي واتحاد العاصمة في السوبر الإفريقي.. 16 لاعبا من "الأحمر"

زلزال بـ 3 دول إحداها عربية.. العالم الهولندي يثير الرعب من جديد|تفاصيل

اشترِ بدون تفكير.. انخفاض أسعار الذهب ورقم غير متوقع لـ عيار 21

الشرقية للدخان أعلنتها رسميا.. ما أسعار السجائر في المحلات اليوم؟

موضوعات متعلقة

الأهلي يستعد لـ السوبر الإفريقي| موعد انضمام ثنائي الفريق.. وصدمة قوية قبل مواجهة اتحاد العاصمة

قرية مغربية راح نصف سكانها ضحية الزلزال| حكاية أب مكلوم ضحى بوالديه لإنقاذ ابنه: "ماتا أمام عيني"

بث مباشر| قناة مجانية لمشاهدة مباراة مصر وتونس الودية اليوم.. وهذه التشكيلة المتوقعة

سكة حديد وموانئ وكابل اتصالات| حكاية مشروع الممر الاقتصادي بين إسرائيل والسعودية وأوروبا.. الشرق الأوسط يتغير!

مزور ومحتال و"رد سجون"| مجرم يفجر فضيحة عن أوباما: تورطنا في أعمال إباحية وتدخين الماريجوانا

الدبابة الفرنسية وصلت| مهاجم الأهلي الجديد يرفع طموحات “الأحمر”.. و"كاف" يحسم مشاركة موديست في السوبر

القشرة الأرضية معرضة للتمزق| العلماء يحددون قوة زلزال الفناء.. وهذه قائمة أكثر الدول عرضة للهزات

عاجل| السبب الحقيقي وراء رحيل طبيب الأهلي.. تغيير جديد في جهاز الفريق.. وهذا البديل

ترشيحاتنا

انخفاض الطلب .. توقعات باستمرار تراجع أسعار الذهب في مصر

خسارة المنتخب تشعل الأجواء| حقيقة تهديد فيتوريا بالاستقالة.. ومحمد صلاح يطالب بمعاقبة لاعبي الأهلي

صحة دعاء رؤية الهلال.. كلمات رددها سيدنا النبي| احرص عليها

نص مليون جنيه.. أرخص 5 سيارات أوتوماتيك موديلات 2024 في مصر|صور

انتصار كبير.. الجيش الأوكراني يعلن السيطرة على قرية أندرييفكا قرب باخموت

قبل عرضها.. مؤلف سفاح الجيزة يكشف لـ"صدى البلد" مفاجأة الحلقات الأخيرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

النجم الساطع 2023.. قذف جوى ضد أهداف على الساحل في التدريب المصري الأمريكي

مصير سائح أيرلندي كسر تمثال بورصة بروكسل بعد 3 سنوات ترميم.. فيديو

أضرار غير متوقعة لتناول السوبيا .. وهؤلاء ممنوعون منها نهائيا

ناسا تكشف حقائق 800 مشاهدة للأجسام الطائرة المجهولة.. تفاصيل

فيديو

زلزال إريتريا وتسونامي المغرب .. العالم الهولندي يتوقع كارثة جديدة خلال أيام

النجم الساطع 2023.. قذف جوى ضد أهداف على الساحل في التدريب المصري الأمريكي

إسلام إبراهيم: رحيل مصطفى درويش أكبر خسارة في حياتي | خاص

تفاصيل هجوم سمكة قرش دهب على سيدة مصرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رضا صقر

رضا صقر يكتب: ما لا يعرفه عمرو أديب عن أحزاب المعارضة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الصمت طريق النجاح مع المنتخب

د. هشام فريد

د. هشام فريد يكتب: حوار وطني للمصريين في الخارج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: فؤاد المهندس الأستاذ والعبقري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

اﻟﻤﺰﻳﺪ