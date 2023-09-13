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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لن يكون الإعصار الوحيد.. خبير مناخ يحذر من تكرار دانيال خلال الشتاء المقبل

ليبيا
ليبيا

قال ليث العلامي الخبير في المناخ، إن إعصار دانيال الذي ضرب الأراضي الليبية خلال الأيام الماضية، جاء نتيجة الارتفاع غير المسبوق في درجات حرارة البحر المتوسط وكميات بخار الماء التي تكونت نتيجة هذه الارتفاعات الكبيرة في درجات الحرارة.

وأضاف خلال تصريحات لفضائية “القاهرة الإخبارية”،  أن الإعصار دانيال يأتي على عكس الأجواء التي شهدتها المنطقة الإفريقية خلال الأشهر الماضية والتي شهدت درجات حرارة عالية للغاية، موضحًا أن هذه العاصفة بدأت بالقرب من اليونان وإيطاليا وتركيا وهي مناطق عاشت صيف قاسي كذلك.

وأشار إلى أن الإعصار دانيال لن يكون الوحيد في منطقة شرق المتوسط في الفترة المقبلة، خصوصًا مع دخول الموسم المطري المقبل، نظرًا لارتفاع حرارة مياه البحر في العام الحالي بشكل تاريخي.

 

 

تؤثر على شمال إفريقيا

ولفت إلى أن مياه البحر المتوسط حال اقتراب أي كتلة هوائية تعمل درجة حرارتها الكبيرة كشرارة ومحفز لوجود عواصف ومنخفضات جوية قوية تؤثر على شمال إفريقيا والبلاد الآسيوية المطلة على البحر المتوسط مثلما حدث في الإعصار دانيال.

إعصار دانيال الأراضي الليبية درجات حرارة البحر المتوسط بخار الماء

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