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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اشتغالة زيزو .. تعليق مثير من نجم الزمالك السابق

صدى البلد

علق طارق السيد نجم الزمالك علي استبعاد زيزو من معسكر الفريق .

وكتب السيد من خلال حسابه الشخصي فيس بوك:" اشتغالة زيزو ومعلول.. رسالة قوية من أسامة حسن.. كواليس مهمة عن قوة #الزمالك القادمة".

عادت الأزمات المالية لتضرب نادي الزمالك مجددا عبر أزمة كبرى بطلها أحمد زيزو لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم الذي غاب عن رحلة السفر إلى جيبوتي لملاقاة أرتا سولار في ذهاب دور الـ 32 من عمر كأس الكونفيدرالية الإفريقية لموسم 2023-2024.

وأكد مصدر مقرب من زيزو، أن سبب غياب اللاعب عن رحلة الزمالك ولقاء أرتا سولار غضبه العارم من عدم تفعيل الاتفاق الودي الذي جمعه في وقت سابق مع حسين لبيب رئيس اللجنة المؤقتة السابق والمرشح لرئاسة النادي في الانتخابات المقبلة .

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