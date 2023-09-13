عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شبانة يكشف عن تشكيل الأهلي الأقرب لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري

صدى البلد

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن مواجهة الأهلي ضد اتحاد العاصمة الجزائري في كأس السوبر الافريقي لن تكون سهلة مطلقا، كما أن المنافس يسعى للظهور بشكل طيب، ومدربهم عبدالحق بن شيخة لديه طموحات كبير وأطلق عدة تصريحات مؤخرا برغبته في الفوز.

وقال في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث عبر قناة etc: "التشكيل المتوقع للأهلي سيضم كلا من محمد الشناوي، علي معلول، محمد عبدالمنعم، رامي ربيعة، محمد هاني، مروان عطية، أليو ديانج، إمام عاشور، وهناك مفاضلة بين بيرسي تاو والشحات ورضا سليم للعب على الجناحين، وكهربا يقود الهجوم".

وأضاف: "كولر حرص على عقد اجتماعات مع اللاعبين خصوصا امام عاشور، وكذلك اجتمع مع الفرنسي موديست على هامش التدريبات الجماعية".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل زيزو السبب؟ خالد الغندور يعلن خبرا مفاجئا عن فتوح في الزمالك

زلزال شديد الخطورة .. تحذير عاجل من العالم الهولندي إلى 3 دول

صدمة بسبب إمام عاشور| بروفيسور نمساوي يكشف 11 مفاجأة عن إصابات لاعبي الأهلي.. موقف "أكرم" و"كريم"

بعد أزمة بي إن سبورت والكاف| ما القنوات الناقلة لمباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي واتحاد الجزائر؟

البيئة تغلق أحد شؤاطئ دهب بعد تعرض سيدة مصرية لهجوم قرش

بحبها من 10 سنوات.. أحمد خالد يكشف كواليس زواجه بطليقة «الفيشاوي»|فيديو

بتر الذراع اليسرى.. تفاصيل التقرير الطبي لهجوم سمكة قرش على سيدة بدهب

السوبر الإفريقي.. صدمة عنيفة لبعثة الأهلي عقب الوصول للطائف لمواجهة اتحاد العاصمة

ترشيحاتنا

ترامب: أساليب «جمهورية الموز» لـ بايدن أعطت بوتين أسبابًا لإدانة أمريكا

أنا من لحم ودم.. داليا شوقي ترد على منتقديها في سفاح الجيزة

الجيش الليبي: نقدّم أحر التعازي لأسر الضحايا المصريين جراء الإعصار |فيديو

قرار يصدم أوكرانيا .. 4 دول أوروبية توجه ضربة قوية لـ زيلينسكي

ريال مدريد إفريقيا.. تصريحات مثيرة من موديست بعد انضمامه إلى الأهلي

بعد خسارة مصر أمام تونس | قرار عاجل من فيتوريا بشأن لاعبي الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

12 فائدة لتناول الكريز| تعرف عليها

كنز فيتامينات.. دراسة تكشف فوائد ابتلاع بذر البطيخ

صينية مقلوبة البطاطس على الطريقة الفلسطينية

لطفك يارب.. جمال شعبان يكشف عن كوارث تحدث لمصر بعد إعصار ليبيا

فيديو

التضامن مع الأشقاء واجب.. «ميسترال» المصرية تتحول لمستشفى ميداني للشعب الليبي|فيديوجراف

زلزال المغرب.. العالم الهولندي يحذر من كارثة مدمرة وتسونامي خلال أيام «فيديوجراف»

إعصار دانيال مكمل طريقه.. مشاهد مرعبة للسيول تقتحم المنازل وسقوط العشرات بغزة.. فيديوجراف

تنفيذا لتوجيهات الرئيس.. وصول المساعدات المصرية لقاعدة الأبرق الجوية الليبية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ